Adiestran a elementos de la Policía de Jalisco en tácticas de intervención urbana

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En el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026, un total de 128 elementos de la Policía de Jalisco —incluyendo efectivos del Área Metropolitana de Guadalajara, Policía Metropolitana e interior del estado— participaron en el Curso Internacional de Operaciones Urbanas, impartido por instructores argentinos.

La actualización incluyó módulos de especialización en Brecha Mecánica, Balística y Explosivos, Tirador de Precisión y Negociación en Situación de Rehenes, con el objetivo de fortalecer las capacidades tácticas de intervención urbana.

“Siempre la capacitación será una de las herramientas más importantes en nuestro trabajo. Recuerden que nosotros no podemos equivocarnos, no tenemos margen de error, porque está de por medio nuestra libertad y nuestra vida”, destacó Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad.

El instructor argentino Francisco José Vicente reconoció al Secretario Hernández González por impulsar la formación constante de los elementos y subrayó el valor del intercambio fraternal entre ambos países: “La idea es confraternizar y que esta capacitación no quede en un mero curso, sino en un intercambio de experiencias entre nuestras naciones”.

La capacitación se suma a otras especializaciones previas realizadas por la corporación, como Inteligencia Criminal con el FBI, Gestión Democrática de Multitudes bajo estándares de la Policía Nacional Francesa, Especialización Táctica con la Policía Nacional de Colombia y Control de Masas Violentas en Eventos Deportivos con la Policía Nacional de España.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Estado refrenda su compromiso de mantener una formación constante y de alto nivel para garantizar la seguridad en eventos internacionales y en la vida cotidiana de las y los jaliscienses.