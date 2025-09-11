Mercado de Productores ‘Sabores del Campo’ llega a Tlajomulco de Zúñiga

El Mercado de Productores tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas y es un proyecto de SADER Jalisco que inició el 29 de mayo. El Mercado de Productores tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas y es un proyecto de SADER Jalisco que inició el 29 de mayo.

Debido a su éxito por sus beneficios el Mercado de Productores ‘Sabores del Campo’ se volverá itinerante. El 13 y 14 de septiembre se realizará en un espacio dispuesto en el centro comercial Punto Sur, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de 11:00 a 21:00 horas.

Tras cuatro meses de su primera edición, el programa tiene como fin que las y los productores de Jalisco vendan sus productos directamente al consumidor, eliminando intermediarios para fortalecer la economía local.

Así, el Mercado de Productores “Sabores del Campo”, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Real (SADER Jalisco), abrirá nuevos caminos con su primera edición itinerante.

“La idea principal es que los productores, con su marca, vengan a que la gente los conozca; y principalmente, que los productores del campo tengan su producto directo y lo puedan vender a mejor precio, pero a la vez, que los consumidores de la zona urbana lo puedan obtener a mejor precio y mayor frescura”, señaló Juan Valentín Serrano, Director General de Competitividad Agroalimentaria de SADER Jalisco.

Adelantó que, aunado a este nuevo punto, están previstos otros espacios dentro del área metropolitana, y a corto plazo, también en municipios del interior.

El Mercado de Productores tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas y es un proyecto de SADER Jalisco que inició el 29 de mayo.

“Tenemos en concreto en Punto Sur y también estaremos en la Expo Ganadera, en las Fiestas de Octubre; y tendremos una fecha para diciembre en Zapopan, en la plaza principal por la zona de la Basílica”, añadió Valentín Serrano.

Pedro Vallejo, productor que se dedica a la producción de carne de libre pastoreo, invitó al público a asistir y remarcó que su producto “viene de libre pastoreo el cual no se hace en corrales, no se meten químicos, clembuteroles. Son reses criadas al libre pastoreo y rotación de potreros, y evitamos la deforestación”.

Esta es la primera edición itinerante del Mercado de Productores “Sabores del Campo”; sin embargo, continuará la edición habitual que se hace cada 15 días en la explanada de SADER Jalisco, en la colonia Americana de Guadalajara.

La próxima muestra se realizará mañana viernes, 12 de septiembre, de 9:00 a 15:00 horas, y la siguiente fecha es el 26 de septiembre.