Jalisco consolida su presencia en el turismo europeo tras IFTM Top Resa 2025

Jalisco fortaleció su presencia en el mercado turístico europeo tras participar en la IFTM Top Resa 2025, la feria más importante del sector en Francia, realizada del 23 al 25 de septiembre en París. Durante el encuentro, la delegación encabezada por la secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, sostuvo más de 100 citas de trabajo con actores clave de la industria, lo que permitió concretar negociaciones, establecer vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades de inversión en el mercado francés y europeo.

Secretaría de Turismo . Afianza Jalisco vínculos turísticos en Europa (Cortesía)

Actualmente, Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en recepción de turistas europeos. Entre enero y diciembre de 2024 el estado recibió más de 55 mil visitantes de dicho continente, lo que representó el 2.6 por ciento de todos los viajeros europeos que llegaron a México por vía aérea. En este sentido, la funcionaria destacó que uno de los objetivos prioritarios es diversificar los mercados turísticos. “Queremos diversificar más, evitar la dependencia de unos pocos mercados y construir presencia en sitios como Europa, donde hay gran interés por viajar a México, a sus playas y a su cultura”, afirmó.

El perfil del turista europeo, precisó, se distingue por realizar estancias prolongadas, generar derrama económica significativa y buscar experiencias auténticas profundamente vinculadas a la cultura local, por lo que resulta estratégico fortalecer su llegada a Jalisco.

En el terreno de la conectividad aérea, Air France y Aeroméxico sostuvieron reuniones para analizar la posibilidad de ampliar rutas y facilitar el flujo turístico hacia Jalisco, mientras que Air Caraibes y French Bee, aerolíneas francesas de largo alcance, expresaron su interés en incorporar un destino del Pacífico mexicano para el año 2027.

Otro de los avances destacados fue el acercamiento con el grupo hotelero francés Accor, líder global de hospitalidad con más de 5,600 propiedades en 110 países, que planteó la posibilidad de invertir en infraestructura hotelera y renovar propiedades en Jalisco. Asimismo, la Federación de Bebidas Espirituosas de Francia manifestó su interés en fortalecer la Ruta de la Raicilla y abrir canales de exportación de este destilado con Denominación de Origen, cuya producción abarca 16 municipios y cuenta con más de 50 tabernas activas.

Durante la feria también se avanzó en negociaciones con mayoristas y agencias internacionales. La empresa Rainbow Tours, con sede en Polonia, mostró interés en diseñar paquetes turísticos a la medida con proveedores jaliscienses, mientras que A Tout France, la agencia nacional de desarrollo turístico de Francia, abrió la puerta a acciones conjuntas de promoción en varios países. Asimismo, empresas como Lastminute, Viajes El Corte Inglés y Hotusa dieron seguimiento a campañas previas y exploraron nuevas oportunidades de negocio a través de su filial francesa Logitravel. La agencia Voyage Du Monde se comprometió a fortalecer la comercialización de Jalisco en el mercado europeo, mientras que Altour propuso incentivar el turismo de lujo, de placer y de reuniones. Además, Global Nomad Pass presentó una herramienta digital para visibilizar los comercios, atractivos y productos del estado ante 50 mil usuarios, y la firma Papaya Maya expresó interés en promover productos religiosos, culturales y de playa en Francia, Inglaterra, Irlanda y Polonia.

Secretaría de Turismo . Afianza Jalisco vínculos turísticos en Europa (Cortesía)

La presencia de Jalisco en París se complementó con activaciones culturales en espacios públicos, presentaciones gastronómicas con menú típico, catas de tequila y raicilla, así como la participación de un grupo de mariachi. El estado fue además destino invitado en el programa “Quoi de Neuf” y estuvo presente en el coctel de la Embajada de México en Francia, junto con empresarios y líderes del sector turístico. También se capacitó al equipo de ventas de la OTA Lastminute para fortalecer la promoción de Jalisco en el mercado francés.

Con estas acciones, Jalisco avanza en su estrategia de diversificación de mercados y se posiciona como un destino de relevancia en Europa, no sólo por su oferta cultural y gastronómica, sino también por su capacidad de atraer inversiones, abrir nuevas rutas aéreas y consolidar convenios estratégicos que fortalezcan su competitividad internacional.