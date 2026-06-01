Guadalajara apuesta por escuelas, parques y el Mercado San Juan de Dios para fortalecer la calidad de vida

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dio a conocer tres de las principales acciones que impulsa su administración para mejorar la calidad de vida de las familias tapatías: la renovación de escuelas públicas, el mejoramiento de parques y la rehabilitación del Mercado San Juan de Dios.

A través de un mensaje difundido en sus canales de comunicación, la alcaldesa aseguró que estas intervenciones forman parte de una estrategia para fortalecer espacios fundamentales para la convivencia, la educación y la actividad económica de la ciudad.

En materia educativa, Delgadillo informó que, con el respaldo del gobernador Pablo Lemus, se invertirán mil millones de pesos para intervenir 102 escuelas de Guadalajara. Los trabajos contemplan la rehabilitación de salones, pisos, baños y otras áreas que requieren mantenimiento, además del equipamiento de los planteles.

“Esta es una forma de cuidar a nuestras niñas y niños y demostrar que en Guadalajara y Jalisco son lo más importante”, expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal también destacó que Guadalajara alcanzó la meta de 100 parques mejor iluminados, una acción que busca brindar mayor seguridad y fomentar la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía.

Según explicó, estos lugares son esenciales para fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer espacios adecuados para el descanso, la recreación, la lectura y la práctica deportiva.

“Queremos que los disfrutes con tus seres queridos, que vayas, descanses, que leas, que hagas ejercicio o lo que tú quieras. Cuidar del espacio público es una forma de cuidarte a ti y a tus seres queridos”, señaló.

Como tercer eje de acción, Delgadillo resaltó los trabajos que se realizan en el Mercado San Juan de Dios, uno de los espacios más emblemáticos de Guadalajara. La intervención se concentra en el área central techada del inmueble, una zona que, de acuerdo con la alcaldesa, prácticamente no había recibido mejoras desde su construcción.

Las obras incluyen el reforzamiento estructural de locales comerciales, la renovación de la infraestructura hidrosanitaria y el soterramiento del cableado eléctrico, con el objetivo de incrementar la seguridad, mejorar la funcionalidad del mercado y ofrecer una mejor experiencia tanto para comerciantes como para visitantes.

“Cuidar de nuestro patrimonio es otra forma de cuidar de ti”, afirmó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara busca fortalecer la infraestructura educativa, recuperar espacios públicos y preservar uno de los principales símbolos comerciales y culturales de la ciudad.