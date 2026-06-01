Ixcatán pone a prueba a dos mil corredores en una exigente fiesta deportiva en Zapopan

Con una ruta de 12.2 kilómetros entre ascensos, descensos técnicos y paisajes naturales, la delegación de Ixcatán fue escenario de la octava edición de la Carrera Ixcatán, evento que reunió a dos mil corredoras y corredores en una de las competencias de trail más exigentes de Zapopan.

Desde las 7:00 horas, las y los participantes arrancaron la prueba tras el banderazo de salida encabezado por Alejandra Galindo Hernández, directora general del Consejo Municipal del Deporte (Comude) Zapopan. A partir de ese momento, la resistencia física y la estrategia marcaron el desarrollo de la competencia.

El recorrido presentó un importante reto para las y los atletas. La carrera inició con un largo ascenso que puso a prueba la condición física de los participantes, seguido de una bajada técnica entre los kilómetros cuatro y 6.5. Posteriormente, los corredores enfrentaron un nuevo tramo de subida hasta el kilómetro nueve antes de cerrar con un rápido descenso hacia la meta.

La rama varonil ofreció uno de los momentos más emocionantes de la jornada. José Manuel Jiménez Ledezma y José Enrique González protagonizaron un cerrado duelo que se definió en los últimos metros del recorrido. Finalmente, Jiménez cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 49 minutos y 48 segundos, apenas cinco segundos por delante de su perseguidor.

“Desde el kilómetro 6.5 sentí la presión pisándome los talones, pero fue en la última bajada donde apretamos con el alma y logramos la ventaja”, compartió el ganador al finalizar la prueba.

En la categoría femenil, Alejandra Marín Ramírez demostró experiencia y control de la ruta para quedarse con el primer lugar al registrar un tiempo de una hora, seis minutos y 15 segundos.

“Entre el kilómetro seis y el ocho apreté el paso, logré separarme de mis perseguidoras y esa ventaja me dio la confianza para cerrar con todo en la meta”, señaló la campeona.

Además de la competencia deportiva, la jornada coincidió con la tradicional Fiesta de las Frutas de Ixcatán, lo que convirtió la plaza principal de la delegación en un punto de encuentro para familias, visitantes y corredores, quienes disfrutaron de actividades culturales, música y gastronomía local.

Al concluir el evento, Alejandra Galindo Hernández destacó la participación de la comunidad deportiva y el valor de estos espacios que combinan la actividad física con las tradiciones de las delegaciones zapopanas.

“Ver la energía de dos mil personas corriendo entre la naturaleza y conviviendo con la comunidad es el verdadero espíritu de Zapopan. Los invitamos a no bajar el ritmo; nos vemos en nuestro siguiente gran reto: la Carrera del Orgullo”, expresó.

Resultados

Rama femenil

Alejandra Marín Ramírez — 1:06:15 Gloria Alejandra Robles — 1:07:02 Diana Martínez Flores — 1:09:53

Rama varonil