Game Conference MX, la plataforma especializada para desarrolladores de videojuegos

Talento, innovación y oportunidades de negocio se darán cita en Jalisco en la edición 2025 del Game Conference MX (GCMX), el único evento en México especializado y dedicado exclusivamente al desarrollo profesional de videojuegos, creado por y para desarrolladores.

Alfredo Aceves Fernández, Director General de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales, destacó que GCMX es una pieza fundamental en la estrategia del Estado para posicionarse como hub de innovación en América Latina.

“Jalisco, desde hace muchos años, ha hecho una tarea importante a favor de la innovación y el desarrollo tecnológico; y en ese sentido, hoy dentro de las Industrias Creativas, la de los videojuegos es sin duda una de las más relevantes y con un potencial importantísimo para Jalisco y para todo el país”, afirmó Aceves Fernández.

“Game Conference MX se suma a una agenda que estamos impulsando desde CCD para posicionar, darle prioridad y fortalecer a un ecosistema que sin duda en Jalisco es prioritario”, agregó.

En esta edición se espera la participación de más de 500 profesionales de toda Latinoamérica, con 20 speakers internacionales, 15 horas de contenido especializado y la exhibición de más de 40 proyectos independientes y áreas para desarrollo de negocios.

Ciudad Creativa Digital, sede del evento, es el epicentro de innovación y tecnología en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, con infraestructura de clase mundial para albergar eventos especializados de esta magnitud.

Mariana Orozco Rosales, Directora de Emprendimiento y Promoción Económica del Gobierno de Guadalajara, destacó la importancia del evento para la formación de nuevas generaciones de desarrolladores.

“En México tenemos alrededor de 90 estudios de videojuegos, pero la realidad es que solo una decena puede ofrecer empleo competitivo de forma sostenida. GCMX ayuda a llenar ese vacío ofreciendo conocimiento aplicable en áreas críticas como negocio, publishing, finanzas y marketing”, señaló la Directora.

“Este año tendremos 23 charlas y talleres especializados, incluyendo workshops de Jason Della Rocca, uno de los expertos más reconocidos mundialmente”, comentó Orozco.

Abner Sable, Fundador y CEO del Game Conference MX, explicó que, para la industria mexicana de videojuegos y LATAM, Game Conference MX es el primer evento mexicano en listarse internacionalmente en páginas web de eventos especializados para negocios en la industria de videojuegos.

“Nuestra meta es que GCMX sea la plataforma preferida de negocios en videojuegos para México y Latinoamérica”, afirmó Abner Sable.

El evento contará con participación internacional de alto nivel, incluye a la Embajada Británica, así como delegaciones de Brasil, Perú, Uruguay, Argentina y Canadá, lo que confirma que GCMX es reconocido como un puente estratégico para conectar la industria mexicana con ecosistemas globales.

Entre las actividades destacan la zona B2B, el Premio Campeón Indie Spot, para incentivar la competitividad profesional de alta calidad y dar visibilidad a proyectos independientes, 23 charlas de alto nivel profesional y cuatro talleres especializado.

Además, incluye más de 40 expositores independientes de empresas nacionales e internacionales, lo que facilita la exposición del desarrollo de proyectos.

GCMX 2025 se realizará el 17 y 18 de octubre en Ciudad Creativa Digital

PARA SABER

● GCMX surgió ante la falta de un espacio especializado que fomente conexiones estratégicas entre desarrolladores, publishers e inversionistas en un idioma común para la industria latinoamericana.

● México tiene talento creativo de clase mundial en diseño, arte, programación y audio, pero enfrenta el desafío constante de transformar esa creatividad en productos que compitan en un mercado globalizado.

● La visión de GCMX es consolidarse, en los próximos cinco años, como la plataforma preferida de negocios en videojuegos para México y LATAM, siendo el catalizador de un ecosistema autosustentable, profesional y competitivo.

● Los boletos para GCMX 2025 están disponibles en el sitio oficial:

gameconferencemx.com

(con opciones preferenciales para estudiantes)

● El pase para prensa puede obtenerse en el siguiente enlace:

https://www.gameconferencemx.com/prensa .