Marijo Martínez: convertir el cuerpo en hogar, el arte en memoria y la autogestión en camino

En un momento en el que abrirse paso como artista independiente implica tocar puertas, gestionar proyectos y construir oportunidades casi desde cero, Marijo Martínez ha hecho de la autogestión una extensión natural de su práctica artística. Para ella, crear no termina cuando concluye una pieza: también significa encontrar el lugar donde pueda dialogar con el público.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

La joven artista, formada en Artes por la Secretaría de Cultura de Jalisco con especialización en curaduría, reconoce que desde la universidad aprendió a desarrollar proyectos integrales, desde exposiciones hasta ciclos de cine o publicaciones. Esa formación, explica, le permitió entender que el trabajo del artista también consiste en producir, gestionar y defender sus propias ideas.

Después de presentar dos exposiciones individuales en la Galería Juan Soriano, decidió buscar nuevos escenarios para continuar mostrando su trabajo. Así llegó al centro comercial La Perla.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

“Siempre he sido muy autogestiva y al principio tienes que serlo. Empecé a buscar espacios hasta que conocí el proyecto de La Perla. Les presenté la exposición y les gustó. Han sido muy generosos porque no sólo prestaron el espacio, también han impulsado talleres y recorridos”, comenta.

Para Martínez, estas iniciativas permiten que un centro comercial trascienda y se convierta también en un punto de encuentro con la cultura, aprovechando espacios vacíos para acercar propuestas artísticas al público.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

La casa como cuerpo, el cuerpo como hogar

Su exposición “Bienvenidos a mis Casas” parte de una experiencia profundamente personal: la pérdida de un ovario derivada de quistes. Sin embargo, la artista evita convertir la muestra en un ejercicio autobiográfico. Más bien utiliza su propia historia como punto de partida para hablar de temas universales como la transformación, el cuidado y la memoria.

“La exposición nació como una forma de asimilar todo ese proceso. Las piezas fueron transformándome mientras las hacía; son una especie de espejo de todo lo que estaba viviendo”, explica.

El concepto central gira alrededor de una idea sencilla pero poderosa: todos habitamos varias casas al mismo tiempo.

“La casa es el cuerpo, pero también la mente, el alma, la casa donde vivimos y la familia. Mi reflexión es que deberíamos esforzarnos por convertir todas esas casas en hogares, sobre todo en una época donde todo ocurre tan rápido que dejamos de cuidar lo importante”.

Ese texto, titulado “Habitar la casa”, se convierte en el corazón conceptual de la exposición y da sentido al recorrido.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

Un recorrido entre textiles, memoria e identidad

Aunque el textil sigue siendo el lenguaje predominante en su trabajo, la exposición rompe los límites del formato tradicional.

Hay instalaciones de gran escala, pequeñas piezas bordadas, pintura, animación, escritura, carpintería y un archivo familiar construido durante meses de investigación.

Entre las obras destaca una enorme casa levantada con ladrillos conformados por las prendas de familiares y amigos; otra, una casa de muñecas donde representa las distintas versiones de sí misma que habitan su mente; además de un archivo genealógico que reconstruye cinco generaciones de su línea materna mediante entrevistas e investigación documental.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

Ese proceso incluso dio origen a un libro ilustrado sobre la historia de sus abuelos, recuperando recuerdos familiares que parecían haberse perdido con el tiempo.

“La intención era reconstruir vínculos. Recuperar la historia familiar hizo que muchas personas se acercaran otra vez a sus raíces. Me parece una de las formas más bonitas que puede tener el arte”.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

Cuando una experiencia personal abre una conversación colectiva

La situación que la llevó al hospital continúa presente dentro de la exposición.

Algunas piezas representan quistes mediante formas translúcidas llenas de agua o estructuras que parecen expandirse más allá de los límites anatómicos del cuerpo. No buscan provocar impacto visual gratuito, sino recordar que el cuerpo cambia, se transforma y también es vulnerable.

Tras su operación, Marijo comenzó a investigar sobre la salud femenina y descubrió un vacío que le llamó la atención: existen pocos testimonios públicos sobre mujeres que han perdido órganos reproductivos.

Esa búsqueda derivó en un repositorio sonoro disponible como podcast en Spotify, donde distintas mujeres narran sus propias experiencias.

“Cuando alguien pierde un brazo o una pierna existe una conversación alrededor de esa ausencia porque es visible. Pero cuando la pérdida ocurre dentro del cuerpo casi no se habla de ella. Descubrí testimonios de mujeres que incluso describían algo parecido al miembro fantasma”.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

La artista aclara que no pretende ofrecer una clase de medicina ni convertir la exposición en un espacio de denuncia directa. Su apuesta es distinta.

“Me interesa informar, pero de una forma más amable y sensible. Que las personas salgan con preguntas, con curiosidad, que quieran saber más o incluso investigar la historia de su propia familia”.

Ese interés ya apunta hacia un nuevo proyecto artístico que explorará la experiencia hospitalaria y los vacíos que, asegura, todavía existen en la atención médica hacia las mujeres, a partir de lo que ella vivió y de los testimonios que ha reunido.

Más que contar únicamente su historia, Marijo Martínez propone que cada visitante piense en la propia: en el cuerpo que habita, en las personas que lo acompañan y en las memorias que aún están por recuperarse. Porque, al final, la verdadera casa no siempre está hecha de ladrillos; muchas veces comienza dentro de nosotros mismos.

“Bienvenidos a mis Casas”, exposición de Marijo Martínez

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