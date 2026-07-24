Zapopan lidera el AMG con la menor percepción de inseguridad, según la ENSU del INEGI

Zapopan se consolidó como el municipio del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con la menor percepción de inseguridad entre la población, de acuerdo con los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estudio reveló que 54.1% de las personas mayores de 18 años que habitan en el municipio consideran que vivir en su ciudad es inseguro. Aunque el indicador refleja que aún existe un reto importante en materia de percepción ciudadana, la cifra coloca a Zapopan como el municipio mejor posicionado del estado y uno de los de mejor desempeño entre las 91 áreas urbanas evaluadas a nivel nacional.

Con este resultado, Zapopan se ubicó por encima de ciudades como Guadalajara, Puebla, Ecatepec, Ciudad Juárez, Tijuana, León, Toluca y Monterrey en cuanto a percepción de seguridad.

Zapopan se posiciona como el municipio con menor percepción de inseguridad en el AMG (B16)

En el contexto estatal, el municipio encabezó la lista de las ciudades jaliscienses incluidas en la ENSU con el menor porcentaje de percepción de inseguridad. Le siguieron Tonalá, con 63.4%; San Pedro Tlaquepaque, con 64.9%; Tlajomulco de Zúñiga, con 68.1%; y Guadalajara, con 78.0%.

La ENSU mide de manera trimestral la percepción de seguridad entre la población de 18 años y más en distintos espacios de uso cotidiano, entre ellos calles, transporte público, cajeros automáticos en la vía pública, carreteras, bancos, mercados, parques, centros recreativos y comerciales, automóviles, centros de trabajo, escuelas y viviendas.

Además de evaluar la percepción de inseguridad, la encuesta analiza la opinión ciudadana sobre la capacidad de los gobiernos municipales para resolver las principales problemáticas de sus localidades.

En este rubro, el Gobierno de Zapopan obtuvo la mejor calificación entre los municipios de Jalisco considerados en la medición, al alcanzar un nivel de aprobación de 35.2% en cuanto a la efectividad para atender las necesidades de la población.

Detrás de Zapopan se ubicaron Tlajomulco de Zúñiga, con 33.9%; San Pedro Tlaquepaque, con 22.2%; Guadalajara, con 18.8%; Tonalá, con 18.6%; y Puerto Vallarta, con 13.3%.

Los resultados de la ENSU colocan a Zapopan como el municipio del Área Metropolitana de Guadalajara con la percepción de seguridad más favorable y con la mejor evaluación ciudadana respecto al desempeño de su gobierno para enfrentar y resolver los principales desafíos urbanos.