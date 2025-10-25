Carlos Lomelí se apunta para Guadalajara en 2027

Previo a rendir su primer informe de trabajo legislativo, el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, expresó abiertamente su interés en buscar la candidatura por Guadalajara rumbo al proceso electoral de 2027, aunque subrayó que su futuro político dependerá de la decisión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y del respaldo ciudadano.

Primer informe de actividades del senador Carlos Lomelí (Ricardo Gómez)

“Definitivamente, estamos preparando el terreno para que Morena se haga presente en el dos mil veintisiete, gobernando una gran cantidad de municipios y teniendo mayoría en el Congreso, como Guadalajara”, señaló el legislador.

Al ser cuestionado sobre si su intención es competir por la capital jalisciense, Lomelí Bolaños responde que “Es una intención. Vamos a hacer lo que nos diga la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y los jaliscienses. Donde nosotros podamos servir, ahí vamos a estar”.

El senador ofreció estas declaraciones previo a su informe, en el que destacó que durante su primer año en la Cámara Alta participó en veintiséis modificaciones de ley y veintidós leyes secundarias, centradas en temas como la reforma al Poder Judicial, la recuperación de PEMEX y la CFE, la igualdad de género y el acceso gratuito a Internet.

Primer informe de actividades del senador Carlos Lomelí (Ricardo Gómez)

“Venimos a rendir un informe a los jaliscienses de todo el ejercicio legislativo que tuvimos en la Cámara de Senadores durante este primer año. Vamos a platicar cómo van a impactar estas reformas de ley en la vida de las y los jaliscienses”, explica.

En cuanto a su balance legislativo, Lomelí afirma que no deja asuntos pendientes y aseguró que el Senado tuvo una de las etapas más productivas de los últimos años.

“No, hemos cumplido. Siento que fue un trabajo bastante exhaustivo. No hay precedente de que el Senado haya sesionado tanto ni tenido tantas reformas tan importantes y de profundidad, que vienen a mejorar la calidad de vida de los jaliscienses y de los mexicanos”, expresa.

Durante el evento, el senador morenista destacó la alta convocatoria de su informe, al que asistieron cónsules, diputados locales y federales, así como representantes de organizaciones civiles.

“Estamos mostrando que estamos en armonía y en contacto con la ciudadanía. No es coincidencia que seamos el senador más votado, y muy seguramente el trabajo que seguimos haciendo, recorriendo los municipios, nos permite tener este nivel de convocatoria”, afirma.

"La política que se hace con el alma, la hacen ustedes que son el pueblo. El primer senador de Jalisco surgido de izquierda"



Primer informe del senador Carlos Lomelí en Jalisco.#LaCronicaDeHoyJalisco #Jalisco #PrimerInforme #CarlosLomelí pic.twitter.com/ExpJFYhZoC — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) October 26, 2025

Lomelí también opina sobre el proceso de transformación del Poder Judicial en Jalisco, al que calificó de urgente y necesario para “acabar con la corrupción y el favoritismo”.

“Sabemos perfectamente quién tiene el control y tenemos que hacerlo plural, tenemos que abrir el Poder Judicial a los ciudadanos”, sostiene.

Con este informe, Carlos Lomelí marca el cierre de su primer año en el Senado y deja abierta la puerta a una nueva contienda electoral en 2027, con la mirada puesta en Guadalajara y el respaldo de Morena.