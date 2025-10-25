Entre flores de cempasúchil, luces cálidas y música tradicional, comenzó el XV Festival de Muertos de Tlaquepaque con la inauguración de la exposición “Vestidos para la Eternidad: Mi historia como Catrina”, dedicada a Doria Gómez Gómez, artista que por más de quince años ha representado a la icónica Catrina “Doria”, símbolo del arte y la tradición tlaquepaquense.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en Casa Colibrí y fue encabezada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, quien reconoció el talento y la trayectoria de la artista. “Lo importante de este evento es que nos enorgullecen nuestras tradiciones, y cuando una persona las vive tan intensamente, las transmite de manera natural: enamora, envuelve y apasiona; y eso es la esencia de la Catrina Doria”, expresó la alcaldesa.

La exposición reúne 16 piezas de diseño textil y una serie de fotografías que reinterpretan la figura de la Catrina a través del arte y la imaginación. Cada prenda combina elementos de la tradición mexicana con la elegancia del arte contemporáneo, en un homenaje a la vida y la memoria.

Inicia el XV Festival de Muertos de Tlaquepaque con homenaje a la Catrina Doria (Cortesía)

Doria Gómez se ha consolidado como la Catrina oficial del Festival de Muertos de San Pedro Tlaquepaque y ha representado al municipio en eventos culturales de México y el extranjero, incluyendo Estados Unidos, Francia y Canadá.

“Vestidos para la Eternidad” podrá visitarse en Casa Colibrí de 9:00 a 20:00 horas durante los próximos días, e incluye también el Altar Inclusivo, una instalación dedicada a la reflexión sobre la vida, la muerte y la identidad cultural.

El cierre de la jornada inaugural se realizó en el Jardín Hidalgo, donde la Banda Cuisillos y el Mariachi Galleros presentaron el video oficial de “La Llorona”, grabado en Tlaquepaque, seguido de un concierto que reunió a decenas de asistentes.

Cierre de vialidades:

Con motivo del desfile de Día de Muertos, el sábado 25 de octubre a partir de las 16:00 horas se cerrarán las calles Hidalgo, Emilio Carranza y Juárez, reabriendo la circulación a las 21:00 horas. El servicio de la Línea 3 del tren ligero extenderá su horario hasta la medianoche.