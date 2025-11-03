Política Nacional de Economía Circular: nueva implementación en Jalisco

ITESO

El Gobierno de Jalisco con el objetivo de promover el uso responsable de los recursos y en la búsqueda de reducir los residuos en el país a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), participa en la construcción de la Política Nacional de Economía Circular, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El día de hoy en las instalaciones de la Universidad ITESO, se dio inicio a los trabajos que corresponden a a la Región Pacífico, formada por Colima, Nayarit, Michoacán, Sinaloa, Aguascalientes y Jalisco.

Para generar políticas nacionales e identificar retos, durante la semana se desarrollarán cuatro mesas temáticas: Sistema de la Construcción, Innovación Hub de Economía Circular, Manufactura y Cero Residuos/GEI y la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), en empaques, envases y embalajes.

El Gobierno de Jalisco, mediante su participación, refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la cooperación y un desarrollo planificado que privilegie la protección de los ecosistemas.