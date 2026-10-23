SIAPA incorpora chatbot para reportes de calidad y falta de agua

El SIAPA incorporó una nueva herramienta digital para facilitar la atención ciudadana ante problemas relacionados con el servicio de agua potable. Se trata de SIAPA Bot, un chatbot oficial que permitirá realizar consultas y reportar situaciones relacionadas con la calidad del agua y la falta de abastecimiento desde un teléfono celular.

Presentan SIAPA Bot

Para utilizarlo, las personas deberán enviar un mensaje por WhatsApp al número 33 5164 4440, donde podrán interactuar con la plataforma y registrar sus solicitudes. Cada reporte contará con un folio de atención que facilitará su identificación y seguimiento, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el organismo.

En su primera etapa, el servicio estará enfocado exclusivamente en reportes sobre la calidad del agua y la falta de suministro, con el propósito de ampliar las alternativas de contacto y mejorar la canalización de las solicitudes hacia las áreas correspondientes.

Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), destacó que esta herramienta busca simplificar la comunicación entre la ciudadanía y el organismo operador.

“Hoy damos un paso importante con la presentación de SIAPA Bot, una nueva herramienta que permitirá a las personas comunicarse con el SIAPA de manera más sencilla, directamente desde su celular”, señaló.

Por su parte, Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, explicó que la plataforma estará disponible para las personas usuarias de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, municipios que integran el área de cobertura del organismo.

Presentan SIAPA Bot

El funcionario indicó que la incorporación de tecnología permitirá identificar mejor cada reporte y dirigir la información a las áreas responsables, con la intención de fortalecer la atención a las familias y organizar las solicitudes ciudadanas.

Como parte de esta estrategia, SIAPA Bot establecerá un esquema de colaboración con GuaZap, la plataforma de atención ciudadana de Guadalajara y Zapopan. La integración permitirá que las personas usuarias de este chatbot municipal también puedan realizar consultas y reportes relacionados con los servicios del SIAPA.

Mardia Paola Mendoza Perdomo, directora de Atención Ciudadana de Guadalajara, señaló que la conexión entre ambas plataformas ayudará a identificar las zonas donde se concentran las solicitudes y a coordinar el trabajo de los equipos municipales en territorio.

En tanto, Ana Isaura Amador Nieto, coordinadora general de Cercanía Ciudadana de Zapopan, destacó la importancia de fortalecer las herramientas digitales y mantener el trabajo directo con las familias para atender las necesidades de cada colonia.

El organismo informó que la incorporación de esta alternativa no sustituirá la atención telefónica. SIAPATEL continuará disponible mediante la marcación rápida 073, por lo que las personas podrán elegir el canal de contacto que mejor se adapte a sus necesidades.

SIAPA Bot

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