Mónica Magaña llama a atender la crisis del agua sin politizar el problema

La crisis del agua en Jalisco requiere acuerdos, inversión y medidas de fondo, sostuvo la diputada Mónica Magaña, quien afirmó que el acceso al agua limpia es un derecho que las autoridades deben garantizar y no un asunto para obtener beneficios políticos.

Durante la sesión del pleno del Congreso del Estado, la legisladora de Movimiento Ciudadano reconoció las gestiones del gobernador Pablo Lemus Navarro ante el Gobierno federal, con las que, aseguró, se alcanzaron acuerdos para destinar recursos a la atención de esta problemática, después de dos años de insistencia.

Magaña señaló que la preocupación y el malestar de la ciudadanía son legítimos, por lo que llamó a traducirlos en respuestas concretas para las familias jaliscienses.

“Porque en Movimiento Ciudadano tenemos claro que ante los problemas damos la cara, que ante las dificultades buscamos acuerdos y hacemos equipo, que ante las crisis trabajamos para resolverlas y no para sacarle provecho político”, expresó.

La diputada también cuestionó la postura de Morena, al recordar que, según dijo, integrantes de ese partido habían afirmado semanas atrás que no habría recursos federales para atender la crisis hídrica en Jalisco. Frente a estas diferencias, sostuvo que la prioridad debe ser encontrar soluciones y evitar que el tema se convierta en motivo de confrontación partidista.

Más de 10 mil millones de pesos para atender la crisis

Magaña destacó que el Gobierno de Jalisco destinará más de 10 mil millones de pesos para atender la problemática del agua, mediante proyectos como la puesta en marcha de la planta potabilizadora Miravalle, la infraestructura del bypass de Chapala, el saneamiento de Las Pintas y obras relacionadas con las descargas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

De acuerdo con la legisladora, estas acciones se sustentan en tres compromisos: no generar endeudamiento, evitar la privatización del servicio y no aumentar las tarifas.

La diputada insistió en que la atención de la crisis debe ir más allá de las medidas de emergencia y contemplar soluciones que permitan mejorar la calidad del agua y la confiabilidad del servicio.

Proponen sanciones por daños ambientales

Como parte de las acciones legislativas relacionadas con la protección del entorno, Mónica Magaña presentó una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Jalisco.

La propuesta contempla sanciones para quienes ocasionen daños ambientales, así como mecanismos para determinar responsabilidades y establecer las medidas de reparación o compensación correspondientes.

Con esta iniciativa, la legisladora planteó incorporar herramientas legales que contribuyan a atender las causas de los problemas ambientales, además de responder a sus consecuencias.

“La crisis del agua requiere altura de miras. Gobernar, legislar y hacer política debe servir para lo mismo. Resolver los problemas de la gente. A quienes buscan división les decimos que el agua no tiene partido político. La prioridad es que las familias de Jalisco tengamos agua limpia y un servicio confiable”, concluyó.