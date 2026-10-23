Vinculan a 3 empleadas de centro de autismo infantil por maltrato a 9 pacientes

Niño con autismo. FOTO: centromedicoabc.com

Señaladas por los delitos de maltrato infantil y de responsabilidad profesional y técnica, la Fiscalía de Jalisco imputó a tres mujeres empleadas de un centro de atención para la niñez autista.

Las trabajadoras de dicha institución, que según se informó es particular, habrían incurrido en los ilícitos ya señalados, en agravio de nueve pacientes, cuyas edades van de los 3 a los 8 años.

Los hechos, según informó la Fiscalía, sucedieron en un plantel ubicado en la Colonia La Calma, en Zapopan, donde el Ministerio Público desahogó un cateo en junio del 2025, tras recibir denuncias por presuntas agresiones y mala praxis al interior del establecimiento.

“El seguimiento a las denuncias interpuestas por la posible comisión de conductas ilícitas permitió identificar a nueve niñas y niños de entre 3 y 8 años, con diagnósticos dentro del espectro autista, pudieron ser víctimas de distintas agresiones por parte del personal de la escuela privada”.

Se dijo que el padre de una de las víctimas observó en un video cómo una de las señaladas, junto con más personal, jalaban y gritaban a una niña para ingresarla a un salón, y que dicha niña anteriormente había presentado hematomas o moretes al parecer causados en el mismo centro de atención. La Fiscalía no precisó cómo el progenitor obtuvo la videograbación.

También se acusó una supuesta práctica en la que los infantes eran envueltos en tapetes para controlar las presuntas crisis de su condición autista.

Indicó la Fiscalía que “la precisión de las fechas en las que habrían sucedido los casos que se investigan es indeterminada debido a que, por su condición, algunas de las víctimas también tienen dificultad en el habla”.

Por estos hechos, el personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia integró la carpeta correspondiente donde se señala al menos a tres mujeres como presuntas responsables: Martha Gabriela “N”, Jessica Paola “N” y Ximena “N”, identificadas como dueña, directora y cuidadora de la escuela.

Para llevarlas ante un juez de control, el agente del Ministerio Público solicitó su comparecencia para formular su imputación y presentar los datos de prueba necesarios para que se resolviera su auto de vinculación a proceso.

En audiencia de continuación, realizada el pasado 21 de octubre, las tres señaladas fueron vinculadas por los delitos de responsabilidad profesional y técnica, así como maltrato infantil, en su modalidad de dolo eventual.

En dicha audiencia, la autoridad judicial les impuso como medidas cautelares por seis meses la presentación periódica ante el tribunal, la prohibición de concurrir a determinados lugares o acercarse a las víctimas y la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad laboral.

Además se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.