Delincuentes usan IA para crear voces o imágenes falsas y suplantar identidades

Ciberdelincuente Ciberdelincuente (La Crónica de Hoy)

La Fiscalía del Estado lanzó una alerta y a través de la Coordinación de Prevención del Delito y de la Policía Cibernética, emitió recomendaciones para prevenir fraudes cometidos mediante la suplantación de identidad de directivos, ejecutivos, proveedores y socios comerciales de empresas y organizaciones.

“En esta modalidad de fraude, los ciberdelincuentes recurren a técnicas de ingeniería social para hacerse pasar por personas con cargos directivos, responsables de áreas financieras, proveedores, socios comerciales u otras figuras de confianza. Su objetivo es engañar al personal para que realice transferencias de dinero, modifique datos bancarios, proporcione información confidencial o facilite el acceso a sistemas y recursos corporativos”, indicó la Fiscalía.

Añadió que entre las principales tácticas se encuentran las solicitudes urgentes de transferencias extraordinarias, las exigencias de pago inmediato de facturas, anticipos o servicios, así como las peticiones de información sensible o credenciales de acceso.

“También pueden utilizar llamadas y videollamadas con voces o imágenes falsas, generadas mediante herramientas de inteligencia artificial, para suplantar a personas conocidas y aumentar la credibilidad del engaño”, advirtió.

RECOMENDACIONES

La dependencia estatal recomendó que con el propósito de fortalecer la prevención de fraudes por suplantación de identidad en los entornos laborales e institucionales, se tomen las siguientes medidas:

• Verificar las solicitudes por un canal alternativo antes de realizar transferencias inusuales, modificar cuentas bancarias o proporcionar información confidencial.

• Recordar que la urgencia no justifica omitir procedimientos y establecer que ninguna solicitud, por prioritaria que sea, exime del cumplimiento de los controles internos.

• Validar los cambios en los datos bancarios de proveedores directamente con los contactos previamente registrados y mediante mecanismos de doble autorización.

• Comprobar la identidad del remitente mediante la revisión cuidadosa de las direcciones de correo electrónico, los dominios, los números telefónicos y los canales de comunicación utilizados.

• Proteger las credenciales de acceso y evitar compartir contraseñas o códigos de autenticación, incluso cuando sean solicitados por personas que afirmen ocupar cargos de autoridad dentro de la organización.

• Limitar la exposición de información corporativa sobre cargos, funciones, proveedores, viajes y procesos internos en redes sociales y sitios web públicos, ya que estos datos pueden utilizarse para diseñar engaños personalizados.

• Reforzar los controles internos mediante esquemas de doble autorización y separación de funciones para las operaciones financieras de alto riesgo.

• Reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa a las áreas de seguridad, tecnología o finanzas de la organización. En caso de haberse realizado una transferencia fraudulenta, contactar cuanto antes a la institución financiera para solicitar orientación y posibles medidas de contención.