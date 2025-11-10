Ciudad Creativa Conecta ofrecerá oportunidades de aprendizaje a creadores audiovisuales

Ciudad Creativa Conecta

Ciudad Creativa Digital Jalisco (CCD Jalisco), realizará el programa Ciudad Creativa Conecta, un espacio diseñado para que profesionales en el área de la industria audiovisual puedan extender sus conocimientos y desarrollo profesional.

En esta plataforma se dará a los participantes la posibilidad de aprender a mostrar su trabajo de manera efectiva, cotizar sus servicios con confianza, construir una sólida comunidad de apoyo y abrirse paso en el competitivo escenario global de las industrias creativas.

El objetivo de Ciudad Creativa Conecta es catapultar el talento emergente latinoamericano hacia la industria creativa global.

Alfredo Aceves Fernández, Director de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales, afirmó que el programa está comprometido con el desarrollo y la proyección del talento latinoamericano, por lo que se busca que los participantes no sólo adquieran conocimientos, sino que también construyan una red de apoyo que los impulse a conquistar el mercado global.

La convocatoria está abierta a ilustradores, animadores y creativos en general con una clara orientación hacia la industria audiovisual, como profesionales de carreras como animación, producción audiovisual, diseño, artes visuales, cine, ilustración, comunicación, escritura creativa y disciplinas afines que busquen llevar su talento al siguiente nivel.

Del 11 al 14 de noviembre, los participantes podrán acceder a estas actividades para transformar su pasión en una carrera sostenible y con futuro.

Los interesados pueden registrarse completamente gratis en https://www.ccdconecta.com/inscríbete.