Cemex y la Ibero impulsan la arquitectura nacional

Cátedra Blanca

Se cumplen 20 años de que Cemex y la Universidad Iberoamericana impulsan la formación de los alumnos de arquitectura con clases teóricas y prácticas del más alto nivel, impartidas por los profesionales más reconocidos en la materia con la Cátedra Blanca.

Este programa es muy relevante para Cemex, ya que al igual que otras iniciativas impulsadas por la compañía de materiales para la construcción, está orientado a fomentar y estrechar los vínculos entre profesionales expertos y los futuros profesionistas.

En dicho evento, los alumnos de los últimos semestres de la licenciatura en arquitectura reciben un curso intensivo para profundizar sus conocimientos mediante estrategias, métodos constructivos y proyectos orientados al diseño arquitectónico.

A traves de la Cátedra, impartida en la Torre Reforma, Cemex reconoce que el talento joven es fundamental para transformar los espacios urbanos a través de prácticas constructivas de vanguardia, que consideran aspectos ambientales.

Asistieron destacados exponentes de la arquitectura en México y de la industria nacional de la construcción. El encuentro contó con la presencia de Yuri de los Santos, Vicepresidente del segmento Constructores e Infraestructura de Cemex México.

Al evento también asistió el arquitecto Francisco Serrano, fundador de la Cátedra Blanca en la Universidad Iberoamericana.

Cátedra Blanca Cemex refleja la vocación de una empresa orgullosamente mexicana que apuesta por la innovación, construye relaciones de confianza con la comunidad académica y contribuye al desarrollo del talento nacional.