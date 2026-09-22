La solidaridad también puede comenzar con una moneda. La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, se sumó al Boteo Teletón 2026 y llamó a las y los tapatíos, así como a servidores públicos, a participar en esta iniciativa que busca contribuir a la atención y acompañamiento de niñas, niños y personas con discapacidad.

“No es un peso, es un pedacito de esperanza, porque no solo es un puerquito, es un conector de voluntades, es un símbolo de acompañamiento y de ayuda mutua”, expresó Delgadillo.

Como parte de la participación del Gobierno de Guadalajara, las distintas áreas de la Administración recibirán alcancías para realizar una dinámica interna de recaudación, cuyo donativo será entregado en representación del Municipio.

Vero Delgadillo se suma al Boteo Teletón 2026

La Presidenta destacó que esta colaboración representa una oportunidad para fortalecer la solidaridad y acompañar a niñas y niños que reciben atención especializada.

“Al estar apoyando con Teletón es darle la mano y un abrazo a las niñas y niños que están llenos de talento, de fuerza, de alegría y que merecen que nosotros hagamos lo que está en nuestras posibilidades para acompañarlos”, señaló.

Delgadillo también llamó a sumar esfuerzos desde Guadalajara: “Vamos a romper récord este año y demostrar que en Guadalajara sabemos cuidar y sabemos cuidar muy bien”.

Durante el encuentro, Joana Alejandra Carrillo, directora de Alianzas Estratégicas y Recaudación del CRIT de Occidente, agradeció el respaldo del Municipio y señaló que las aportaciones permiten ampliar la atención a niñas, niños y sus familias.

El Teletón 2026 se realizará el 10 de octubre, fecha en la que se contabilizarán las aportaciones reunidas mediante las alcancías.