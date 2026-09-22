Motor Fest Jalisco 2026: un fin de semana a toda velocidad en Tepa

La velocidad, los vehículos modificados y los deportes extremos tendrán un punto de encuentro en Jalisco con la llegada de Motor Fest Jalisco 2026, un festival que reunirá durante un fin de semana distintas disciplinas y experiencias relacionadas con el mundo motor.

El encuentro se realizará los 26 y 27 de septiembre en Tepa Race Park, en Tepatitlán de Morelos, con actividades que van desde exhibiciones y espectáculos hasta experiencias para quienes buscan vivir de cerca la pista. De acuerdo con los organizadores, la propuesta está dirigida tanto a pilotos, clubes y coleccionistas como a aficionados y familias.

Entre las actividades anunciadas se encuentran Drift, FMX, Stunt, arrancones, Go Karts y 4x4, además de una muestra de autos clásicos y exóticos. El programa también contempla una Moto Zone, espacios para vehículos de exhibición y opciones para quienes quieran participar con sus propios vehículos.

Más allá de la pista, Motor Fest plantea la experiencia como un plan para pasar el día: habrá música en vivo, gastronomía, Motor Market, zona infantil, camping y áreas VIP. Para quienes quieran extender la visita, el acceso con camping contempla también la entrada al after con DJ invitados.

La organización define el festival como un punto de encuentro para distintas comunidades vinculadas a los motores, desde clubes y pilotos hasta coleccionistas y aficionados. La intención es combinar espectáculo, deporte motor y entretenimiento en un mismo espacio, con actividades para diferentes edades.

Datos

Motor Fest Jalisco 2026