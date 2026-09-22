¿Cero impunidad, o encubrimiento gubernamental de políticos corruptos?

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Por sus actos los conoceréis.

Jesucristo

¿Qué le dice su lógica?

Hay temas altamente sensibles que se enervan por discursos contradictorios como el adulterio, la fe o la duda, ¿Existe o no existe?

La postura del gobierno frente a la vinculación de sus políticos con cárteles o la protección de corruptos, es uno de esos temas, la presidente, diario lo niega clamando que no hay impunidad, aduciendo que sin importar de quién se trate.

En contrasentido, Estados Unidos, periodistas críticos, partidos opositores, grandes sectores de la sociedad sostenemos que, el gobierno miente porque, encubre a los políticos corruptos del oficialismo.

Discernir, exige contextualizar y hacer un esfuerzo de objetividad; le propongo reflexionemos sobre 15 casos emblemáticos del dominio público y sobre los resultados que presume el propio gobierno; veamos:

1.- García Luna. Jamás fue juzgado en México, sigue siendo señalado por el gobierno como funcionario corrupto, pero jamás lo persiguió; luego entonces, aquí quedó IMPUNE.

2.- El Mayo Zambada, Chapo e hijos, Ovidio, Joaquín, Iván Archibaldo, líderes del cártel de Sinaloa no fueron juzgados en México, aquí quedaron IMPUNES.

3.- El Mencho y su hijo, líderes del Cartel Jalisco, tampoco fueron juzgados en México, rompieron miles de familias de vidas, fueron violentísimos y quedaron IMPUNES,

4.- Arturo Zaldivar creador de una red de corrupción cuando fue presidente de la SCJN, no fue juzgado, sigue IMPUNE y ahora servidumbre de la presidente.

5.- Rafael Ojeda, Romero Oropeza, Marín Mollinedo, titulares de SEMAR, PEMEX y Aduanas, instituciones que estructuraron el mayor desfalco en la historia de México por tráfico ilícito de combustible que obligaron a su reventa en gasolinerías de México con apoyo de cárteles en todo el país no han sido juzgados en México, siguen IMPUNES.

6.- Gobernadores o políticos dominantes donde han florecido laboratorios de droga, corredores para su tráfico, mafias de extorsión, secuestro y amplias zonas bajo el dominio de cárteles como, Jaime Bonilla, Marina del Pilar, Alfonso Durazo, Cabeza de Vaca, Américo Villarreal, Félix y Evelyn Salgado, Rocha Moya, Cuitláhuac García, Rocío Nahle, Silvano Aureoles, Cuauhtémoc Blanco, Adán Augusto, no han sido juzgados en México, siguen IMPUNES.

7.- Los responsables de saqueos a SEGALMEX, BIRMEX, CFE, IMSS, AICM, PEMEX, CONAGUA, ADUANAS y 97 dependencias más, siguen IMPUNES.

8.- Los responsables de pagar sobre precios por las obras del sexenio que SON PÉRDIDAS ENORMES, siguen IMPUNES.

9.- Los responsables de otorgar 8 de cada 10 de manera directa contratos públicos en los niveles federal, estatal y municipal desde 2018 a la fecha en materia de obras públicas o compras, notoriamente mediante prácticas de corrupción siguen IMPUNES Y SON MILES.

10.- Los cientos de sicarios y ordenadores de asesinatos a los 74 candidatos, y 312 servidores públicos en funciones también asesinados en los tres niveles de gobierno desde 2018 a la fecha o de periodistas, continúan en su mayoría IMPUNES.

11.- La compra de alimentos de SEDENA a costos inconmensurables pagados a empresas fantasma, durante la pandemia, continúa IMPUNE.

12.- El financiamiento de la pre campaña “ES CLAUDIA” y de las campañas de Morena en las elecciones del 2024 federales, estatales y municipales, sigue oscuro e IMPUNE.

13.- Andrés Manuel, sus hijos y hermanos, traficando negocios, dinero e influencias con cinismo imperdonable, desde luego ellos y prestanombres como Amilcar Olán o Nico, siguen totalmente IMPUNES.

14.- Ricardo Monreal, cacique, terrateniente y político dominante en Zacatecas y su familia, donde operan los cárteles de todo tipo y existen las ciudades hiper violentas sigue IMPUNE.

15.- Adán Augusto, traficante de influencias, padrino de la Barredora, IMPUNE.

La lista es enorme; ¿Qué le dice ese patrón de conducta? y qué la crudísima realidad de VIVIR EL MÉXICO MÁS VIOLENTO Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA MÁS GROTESCA DE TODOS LOS TIEMPOS.

¿Qué opinión le merece? que el gobierno mantiene el dedo en el gatillo sobre investigaciones penales de corrupción contra Samuel García, Enrique Alfaro y que las negociará a cambio de que Movimiento Ciudadano les entregue el gobierno de Nuevo León, tal y como hizo con la corrupción de los Yunes en Veracruz y Alfredo del Mazo en el Estado de México.

LA PERSECUCIÓN DE CRIMINALES DE PLANTA BAJA

En mérito del gobierno, es justo reconocer como cierto lo que afirmó Harfuch, sosteniendo que en este sexenio se han detenido a más de 67,200 delincuentes de acto impacto refiriéndose a homicidios, extorsión, secuestro e intimidación y desmantelado más de 5,200 laboratorios.

¡Caray!

Si sus números son reales, se imagina ¿De qué tamaño es el negocio real de las drogas y cárteles?, ¿Por qué no se detuvieron durante el obradorato?, ¿Llevaban operando los 6 años del sexenio anterior?, ¿Delinquieron durante ese tiempo o surgieron en este sexenio?, en cualquier caso, el asunto ES EXTRAORDINARIAMENTE MISERABLE por todo el daño que han causado, pero retornando al tema que nos ocupa, por la IMPUNIDAD DE LOS POLÍTICOS QUE LO PERMITIERON.

Es innegable el mérito de Harfuch y muy bueno para México, empero, ES NOTORIAMENTE INSUFICIENTE PORQUE NO EXISTE NINGUNA CAPTURA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE ALTO NIVEL que permitieron el crecimiento e impunidad de los cárteles que realizaron esos ilícitos.

Hoy operan más de 400 grupos criminales, entre cárteles, franquicias, pandillas, células que, en todo el país, no obstante, el sistema opera con Fiscalías de hasta el 98% de ineficiencia, tanto la federal como estatales, los estados y municipios con policías dominadas por cárteles, y ahora peor, con jueces penales improvisados y al servicio del gobierno.

¡Es evidente la inexistencia de políticas realistas de combate al delito de fondo!, ¡Todo ha sido una farsa diseñada para encubrir a políticos! o ¿Usted creería que solo es incompetencia o mediocridad?

¡Imposible!, ese estado de tolerancia gubernamental y caos beneficia sólo a los políticos y eso explica las razones por las que no hacen lo suficiente para corregir el problema, mientras, Usted, su familia y las norteamericanas padecen el delito y tráfico de drogas que los asecha a diario.

Es inocultable que el gobierno ha permitido que políticos protejan a esos grupos delincuenciales en complicidades sin escrúpulos.

Trump, tiene razón cuando afirma que los cárteles y políticos, son uno y lo mismo, que tienen una relación intolerable y en sentido figurado, que “duermen en la misma cama”.

Yo también lo creo, pero además y seguramente como Usted, lo lamento profundamente, me duele por México, por los míos, las familias y jóvenes vulnerables.

carblanc@yahoo.com