Renuevan Calzada de las Palmas en Ciudad Granja con inversión de 53.2 mdp

El Gobierno de Zapopan inauguró la renovación de Calzada de las Palmas, en la colonia Ciudad Granja, obra que representó una inversión de 53.2 millones de pesos de recursos municipales y comprendió una superficie de 24 mil 005 metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron la colocación de líneas de rodado en concreto hidráulico, construcción de banquetas, renovación de infraestructura de agua potable y alcantarillado, además de la instalación de alumbrado público.

La coordinadora general de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto, señaló que la intervención forma parte de los compromisos establecidos para la zona y de una estrategia de renovación de infraestructura que, dijo, ha continuado durante los últimos años.

“Aquí, en Ciudad Granja, llevamos construidas más de 15 calles a lo largo de este tiempo. Hemos construido una unidad deportiva sobre calzada central, se renovaron el Parque Pirules y las oficinas de la delegación municipal. Todo eso, en esta administración”, indicó.

Por su parte, el coordinador general de Servicios Municipales, Carlos Alejandro Vázquez Ortiz, explicó que el municipio mantiene trabajos de restauración y mantenimiento de vialidades, luminarias, registros de agua y poda preventiva en la colonia.

Añadió que anualmente se destinan alrededor de 3 mil metros cuadrados de empedrado en Ciudad Granja, además de trabajos con huellas de adoquín en distintas calles, con el objetivo de conservar las características de la zona.

El director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan, Álvaro Orozco Gutiérrez, destacó que la intervención incluyó el cambio de colector sanitario, líneas de agua potable, drenaje sanitario y un colector pluvial, además de empedrado tradicional con huellas de rodadura.

La renovación busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal, así como actualizar la infraestructura hidráulica y sanitaria de la vialidad.

La obra se suma a otras intervenciones realizadas en Ciudad Granja, entre ellas la renovación de Calzada Central, la Unidad Deportiva Ciudad Granja, el Parque Pirules, el Mercado Municipal y la Delegación Municipal.

De acuerdo con el Gobierno de Zapopan, el conjunto de obras realizadas en la colonia representa una inversión aproximada de 100 millones de pesos de recursos municipales.