Alcaldes de la Ribera destacan importancia del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara

Los presidentes municipales de Chapala, La Barca y Poncitlán destacaron la importancia de contar con información técnica y mecanismos de seguimiento sobre el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, durante una reunión con autoridades del Gobierno de Jalisco.

El encuentro formó parte del proceso de diálogo y socialización de la obra, en el que funcionarios estatales explicaron los alcances técnicos del proyecto y atendieron las inquietudes de los municipios de la Ribera de Chapala.

Karina Anaid Hermosillo Ramírez, coordinadora de Gestión del Territorio, señaló que el diálogo permitió conocer los planteamientos de las autoridades municipales y plantear la participación de sus equipos técnicos en las siguientes etapas de información sobre los proyectos de abasto de agua.

“La intención es que nos puedan mandar a sus equipos técnicos y podamos seguir dialogando en torno a los grandes proyectos de abasto de agua y resolver sus inquietudes”, señaló.

Por su parte, Ernesto Marroquín Álvarez, secretario de Gestión Integral del Agua, informó que las reuniones con los presidentes municipales de la Ribera continuarán conforme avance el proyecto.

“Presentamos el proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, despejamos algunas dudas y aclaramos cómo se va a hacer esta obra y qué funcionamiento iba a tener”, explicó.

El funcionario subrayó que el proyecto no contempla una nueva asignación ni un incremento en el volumen de agua concesionado del Lago de Chapala, sino la sustitución de la infraestructura existente por un sistema de conducción cerrado que permita transportar de manera más eficiente y controlada el volumen que actualmente está autorizado.

Los alcaldes Alejandro Aguirre Curiel, de Chapala; Ricardo Hernández Becerra, de La Barca, y Arturo Israel Ascencio Gómez, de Poncitlán, coincidieron en la necesidad de mantener información técnica clara y mecanismos de seguimiento para el cuidado del Lago de Chapala y la atención a las comunidades de la Ribera.

Ascencio Gómez señaló que uno de los objetivos es que la población conozca que se trata de una infraestructura sustituta y que no implica extraer un volumen adicional de agua del lago.

“(Queremos) poder informar a la gente, que la gente entienda que este acueducto es sustituto del que ya está, y que va a venir a beneficiar a nuestro Lago de Chapala para que no se saque más agua de la que ya se está sacando”, afirmó.

Durante la presentación también se explicó que la nueva infraestructura busca atender las condiciones del sistema actual, particularmente las pérdidas y posibles afectaciones a la calidad del agua durante su traslado mediante el esquema existente.

En la reunión participaron también David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública; Luis Enrique Barboza Niño, director general de la Comisión Estatal del Agua, e Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, quienes abordaron aspectos relacionados con la planeación, operación y visión integral del proyecto.

El Gobierno de Jalisco informó que continuará con reuniones de información y coordinación con los municipios y sectores involucrados, mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua dará seguimiento al proyecto junto con las dependencias responsables de su planeación, desarrollo, construcción y futura operación.