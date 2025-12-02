Resguardará Gobierno de Guadalajara eventos navideños en Centro Histórico

El Gobierno de Guadalajara informó que a partir de este martes 2 de diciembre arrancan los festejos navideños en el Centro Histórico de Guadalajara, por lo que se pondrá en marcha un operativo especial de vigilancia, seguridad y movilidad para proteger a las y los tapatíos que asistan a los primeros eventos.

Durante los días 2 y 3 de diciembre se llevarán a cabo conciertos musicales en Paseo Alcalde, lo que ocasionará que desde las 13:00 horas de este martes se restrinja la circulación vehicular en la Avenida Hidalgo en el tramo comprendido entre González Ortega y Pino Suárez.

Para atender estos eventos, participarán operativos de la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, así como las direcciones municipales de Servicios Médicos y Movilidad.

El Gobierno de Guadalajara hace un llamado a la ciudadanía para cuidar y mantener limpio el espacio público, así como a seguir las recomendaciones de las autoridades municipales, con el fin de que las celebraciones se desarrollen con orden y de forma segura.