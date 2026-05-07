SEDECO presenta programas de desarrollo económico ante Congreso de Jalisco

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Con el objetivo de dar a conocer las estrategias, convocatorias y apoyos vigentes en 2026 para el sector productivo, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Cindy Blanco Ochoa, encabezó una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Competitividad del Congreso de Jalisco.

En el encuentro participaron representantes de todas las fracciones parlamentarias, entre ellos Marco Tulio Moya, Leonardo Almaguer, Alejandro Barragán, Gabriela Cárdenas, Omar Cervantes, Alondra Fausto de León y la diputada presidenta Valeria Ávila.

Las y los legisladores coincidieron en la importancia de fortalecer la competitividad, acercar más apoyos a los pequeños negocios, impulsar herramientas tecnológicas y promover empleo de calidad en Jalisco.

La reunión concluyó con el acuerdo de mantener un acercamiento continuo y colaboración en materia económica, con el propósito de que las acciones se traduzcan en beneficios directos para las familias jaliscienses.

La pluralidad reafirma el compromiso de SEDECO por mantener una relación estrecha con el Poder Legislativo, priorizando el crecimiento económico del estado.