Tonatiuh Bravo coincide con Lemus en que deben aprobarse ya las leyes de transparencia

El diputado Tonatiuh Bravo señaló que no hay consenso entre los legisladores.

El coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció que el Congreso del Estado ya se tardó mucho tiempo en aprobar las reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia, donde se establece la creación de dos agencias que remplazarán al desaparecido Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI).

Desde el pasado 15 de enero -hace casi cuatro meses- se venció el plazo que se impuso el propio Congreso local para contar con las leyes secundarias en materia de transparencia. Sin embargo, no hay acuerdo entre las bancadas parlamentarias para aprobar esos dictámenes.

“De lo que se trata es de consensuar una propuesta por parte de todos los grupos parlamentarios, ya se tiene una versión de un dictamen, pero no se ha generado la totalidad del consenso en torno al mismo. Yo reitero que una fórmula adecuada y correcta es la suma del Ejecutivo y del Legislativo, para que el órgano que desde la Contraloría atienda el tema de la transparencia, tenga el refrendo de ambos poderes”, explicó el legislador.

El martes pasado, el gobernador Pablo Lemus, hizo un llamado a los legisladores para que se logren esos acuerdos y se aprueben ya las leyes pendientes de transparencia.

Trascendió que las bancadas legislativas de oposición quieren que los titulares de las dos agencias que deben crearse, los nombre el Poder Legislativo. Sin embargo, MC quiere que esos nombramientos recaigan en el Ejecutivo, porque estarán bajo la dirección de la Contraloría estatal.

Eso es lo que atora los acuerdos entre los diputados.

“Los cómos de esa designación y la participación de ambos poderes como lo plantea la Constitución para el tema de la Contraloría.

-¿Se están peleando por dos titulares de Agencias?, se le preguntó a Bravo Padilla.

-No hay total acuerdo de que sean dos agencias, hay quien plantea que sean tres, es justamente en eso donde tenemos que acercar, pero coincido que es urgente que ya el Congreso lo haga”, puntualizó.

En Jalisco deben crearse la Agencia de Transparencia y la Agencia de Protección de Datos Personales.