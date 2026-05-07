Arranca tercera etapa de rehabilitación de la calle Cuauhtémoc en Cajititlán

El Gobierno de Tlajomulco inició la tercera etapa de rehabilitación de la calle Cuauhtémoc, en la delegación de Cajititlán, como parte de un proyecto de mejoramiento urbano en la zona de la Ribera.

Durante el arranque de obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que las intervenciones buscan mejorar la movilidad y las condiciones de infraestructura en la comunidad.

“Hoy vamos a dar un paso más, pero como siempre lo hemos hecho, venimos no solo a arrancar esta siguiente etapa de obra, sino también a comprometernos a que Cajititlán seguirá estando presente en los siguientes desdobles presupuestales”, expresó.

En las dos etapas anteriores se rehabilitaron 467 metros lineales con concreto estampado, además de iluminación, señalamiento vial y cruceros seguros, con una inversión cercana a los 15 millones de pesos.

La nueva fase contempla la intervención de 290 metros adicionales con concreto estampado, construcción de cruceros seguros, señalización horizontal y vertical, mejoras en alumbrado público y un andador lineal para fortalecer la movilidad peatonal.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que también se trabaja en la modernización de redes hidrosanitarias debido a la antigüedad de la infraestructura actual.

“Vamos a trabajar ya casi 760 metros lineales en toda la calle Cuauhtémoc y la intención es, principalmente, recuperar las banquetas y cambiar las redes hidrosanitarias. Tenemos redes con más de 50 años de antigüedad y algunos diámetros ya son muy reducidos”, detalló.

La tercera etapa representa una inversión de 12 millones de pesos, con lo que el monto acumulado de las tres fases se acerca a los 30 millones de pesos.

Las autoridades municipales indicaron que el proyecto busca mejorar la conectividad y las condiciones urbanas en Cajititlán, una de las principales localidades de la Ribera.