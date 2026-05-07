Prepara Tlaquepaque operativo en panteones por Día de las Madres

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque implementará un operativo preventivo en los nueve cementerios municipales con motivo del Día de las Madres, fechas en las que se prevé la asistencia de alrededor de 20 mil personas.

El director de Cementerios, Gerardo Martínez Parada, informó que cerca de 250 trabajadores de distintas dependencias municipales y estatales participarán en las labores de vigilancia, atención y prevención durante el 9 y 10 de mayo.

Entre las áreas involucradas se encuentran la Secretaría de Servicios Públicos, Seguridad y Protección Ciudadana, Salud, Gobernanza y Territorio, así como la Secretaría de Transporte del Estado.

Previo a estas fechas, el municipio realizó trabajos de mantenimiento en los camposantos, incluyendo limpieza de caminos y sanitarios, además de fumigaciones para prevenir la presencia de animales ponzoñosos y del mosquito transmisor del dengue.

Martínez Parada señaló que personal de Protección Civil también trabaja en el acordonamiento de tumbas que presentan daños o podrían representar riesgos para visitantes.

El operativo abarcará los panteones de la cabecera municipal, San Pedrito, Toluquilla, Santa Anita, Santa María Tequepexpan, San Martín de las Flores, Tateposco, San Sebastianito y Artesanos.

Las autoridades informaron que habrá recorridos de supervisión para prevenir accidentes y difundir recomendaciones como evitar subir o sentarse sobre las tumbas, no correr, usar ropa cómoda, mantenerse hidratados y extremar precauciones con menores de edad y personas adultas mayores. Los cementerios tendrán horarios de atención de 8:00 a 18:00 horas durante ambos días.