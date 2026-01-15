Patrimonio de Hoy: programa de Cemex que apoya a la creación de hogares para familias oaxaqueñas

Cemex brinda capacitaciones, asesorías y materiales para llevar a cabo una construcción progresiva

Gracias al programa Patrimonio de Hoy, realizado por la compañía cementera CEMEX, familias de la región de Oaxaca recibieron apoyo que les permitió el acceso a materiales de construcción, asesorías y acompañamiento para realizar proyectos de mejora a sus viviendas.

“A través de esta colaboración con la Fundación Comunitaria Oaxaca, Cemex impulsará el mejoramiento de más viviendas con un programa que, desde 1998, ha beneficiado a más de 670 mil familias en todo el país, el cual ha sido reconocido internacionalmente por su impacto social, y que es muestra del compromiso de la compañía por el desarrollo de las comunidades y la construcción de un mejor futuro para todas las personas” esto declaró el Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México Carlos Garza Galán.

La fundación y la compañía realizan estás acciones en la búsqueda de dar respuesta a las necesidades que experimentan las familias en esta comunidad.

Con las capacitaciones, asesorías y programas de ahorro-crédito que forman parte del esquema Patrimonio de Hoy, se facilita la oportunidad de las familias para llevar a cabo una construcción progresiva de sus hogares.

Desde cementos, arena y grava hasta azulejos y muebles para baño serán los materiales a los que se podrá tener acceso con este programa.

Con estas acciones Cemex refrenda su compromiso para llevar su tecnología y su vocación de servicio a tierras que conectan con sus raíces y deja para las familias oaxaqueñas, patrimonios hechos para resistir el paso del tiempo.