Buscan ampliar la cultura de donación de órganos

Los médicos Eduardo Tapia y Marco Antonio Covarrubias.

La decisión de convertirse en un donador de órganos al morir es un tema que debe conversarse en familia. Esa acción ampliaría la donación de órganos en Jalisco y en el país y con ello, puede aumentar el trasplante de órganos.

En ello coincidieron Eduardo Tapia Alcalá, coordinador de Donación y Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), y Marco Antonio Covarrubias Velasco, jefe de la Unidad de Trasplantes del HCG, en el contexto del Día Mundial del Paciente Trasplantado, que se conmemora el 6 de junio.

Covarrubias Velasco explicó que el pacientes trasplantado “es un guerrero”, por luchar por tener una mejor calidad de vida y enfrentar actos de discriminación laboral o dificultad para tener acceso a medicamentos.

Actualmente siete de cada diez personas han decidido ser donadores de órganos.

En rueda de prensa, el médico Eduardo Tapia Alcalá informó que en México existen 17 mil 731 pacientes en lista de espera para recibir un trasplante. De riñón hay 15 mil 737 en espera; de córnea 1,756; de hígado son 196; 25 de corazón; y uno de pancreas. Estos son pacientes que ya superaron todos los protocolos y están listos para recibir un órgano.

En el caso de Jalisco, la lista de espera es de cerca de 6 mil personas, de las cuales 4 mil 500 requieren de un trasplante de riñón.

El Hospital Civil de Guadalajara atiende a alrededor de 300 pacientes en espera de trasplante renal. El nosocomio de Belén se ha consolidado como uno de los principales centros de atención en el país, precisó Tapia Alcalá.

Durante 2026, el HCG acumula ya 67 trasplantes para ello ayuda el proyecto Código Vida, que es un protocolo de urgencia que se activa para donar múltiples órganos del paciente fallecido.

Una persona con muerte cerebral puede salvar a siete personas al donar riñón, córneas, piel, tejido y válvulas cardiacas, entre otros.

El doctor Marco Antonio Covarrubias hizo una invitación a la población a que dialoguen sobre la donación de órganos en familia, a que cuiden su salud y tengan hábitos saludables. Si deciden ser donadores ofrecerán una segunda oportunida de vida a quienes están en la lista de espera de un trasplante.

Ante la pregunta del avance de la ciencia para aumentar el trasplante de otras fuentes, el doctor Eduardo Tapia dijo que hay investigación sobre el estudio genético de órganos de cerdo, como el corazón. Sin embargo, aún está en etapas experimentales, además de que resulta un procedimiento muy costoso.