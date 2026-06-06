Bien de Noche regresa hoy al Centro Histórico con cultura, deporte y actividades para toda la familia

Guadalajara vivirá este sábado 6 de junio una nueva edición de Bien de Noche GDL, el festival impulsado por el Gobierno municipal que transforma el Centro Histórico en un corredor de convivencia con propuestas culturales, artísticas y deportivas para todas las edades.

La jornada incluirá espectáculos, música, actividades recreativas y recorridos que buscan incentivar el uso del espacio público durante la noche.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento y organismos participantes, el programa contempla actividades distribuidas en plazas, calles, parques y recintos culturales, con opciones que van desde expresiones artísticas y musicales hasta dinámicas deportivas y familiares. La iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la vida comunitaria y convertir distintos puntos de la ciudad en espacios seguros de encuentro y recreación.

El festival se realiza el primer sábado de cada mes y se ha consolidado como una de las principales apuestas de Guadalajara para activar la vida nocturna con una oferta gratuita y accesible. En ediciones previas ha reunido a miles de asistentes y para esta ocasión se invita a la ciudadanía a recorrer el Centro Histórico, utilizar transporte alternativo y disfrutar de las actividades programadas en comunidad.