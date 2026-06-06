El futbol y el arte popular se encuentran en exposición inédita en Tlaquepaque

El futbol, una de las expresiones culturales más arraigadas en México, se convierte en el hilo conductor de la exposición Copa de Arte Popular Banamex, inaugurada en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque como parte de la colaboración entre la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), y Patrimonio y Fomento Cultural Banamex.

Exposición Copa de Arte Popular Banamex

La muestra abrió sus puertas el pasado 31 de mayo y permanecerá disponible de manera gratuita hasta el 4 de septiembre de 2026, acercando al público una selección de obras que vinculan la tradición artesanal mexicana con la pasión futbolística que une a millones de personas.

La exposición tiene su origen en una convocatoria nacional impulsada por Banamex, que recibió 877 piezas elaboradas por 967 artesanas y artesanos de 29 estados de la República. Tras un proceso de evaluación a cargo de especialistas, se eligieron las obras ganadoras y una selección representativa que ahora se exhibe en Jalisco.

Durante la inauguración, el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que el futbol forma parte de la vida cotidiana y del patrimonio cultural contemporáneo del país, al igual que la música, la gastronomía o las expresiones artísticas. Señaló que la muestra invita a reflexionar sobre un tema con el que prácticamente todas las personas tienen algún vínculo o experiencia.

Exposición Copa de Arte Popular Banamex

Diversidad artesanal inspirada en el futbol

La sede de Tlaquepaque alberga 57 piezas provenientes de entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Zacatecas, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y Puebla, entre otras.

Las obras exhibidas muestran la riqueza técnica del arte popular mexicano mediante disciplinas como el barro, los textiles, la madera, las fibras vegetales, la cartonería, la orfebrería, la miniatura, el papel picado y el hueso tallado.

Entre las piezas destacadas se encuentran Los de Garrincha, de Diego Reyes León, originario de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ganadora del primer lugar en barro sin esmaltes; Balón con historia del futbol, de Bertha Miranda García, de Olinalá, Guerrero; La pirinola futbolera, de Rusel Andrés Avilés Zapata, de Yucatán; Judero Tricolor, de María Teresa Moreno Orozco; y Perdimos, pero ganamos (Fútbol Llanero), de Isaías Alejandro Morales Delgado.

Por su parte, Rocío Blázquez Peredo, subdirectora de Arte Popular de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, resaltó la amplia participación de creadoras y creadores de todo el país, resultado de más de tres décadas de trabajo institucional para preservar y promover el patrimonio cultural vivo de México. Añadió que la Copa de Arte Popular Banamex busca reconocer la diversidad del arte popular e impulsar a nuevas generaciones de artesanos que renuevan las tradiciones desde una visión contemporánea.

Asimismo, Eduardo Allegre Márquez, Director Divisional Occidente de Banamex, subrayó que la iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer el apoyo a las comunidades artesanales, generar nuevas oportunidades de desarrollo y acercar estas expresiones culturales a públicos cada vez más amplios.

Exposición Copa de Arte Popular Banamex

Cierra trilogía de exposiciones en Jalisco

La muestra tiene como eje conceptual el futbol como una expresión cultural compartida, donde cada pieza establece un diálogo entre las tradiciones de su comunidad de origen y uno de los fenómenos sociales más influyentes del país.

Además, Copa de Arte Popular Banamex representa la tercera y última exposición realizada en Jalisco dentro de la colaboración entre MEG y Patrimonio Cultural Banamex. El ciclo incluyó también Travesías por México: territorios y raíces. Colección de Pintura del Banco Nacional de México, presentada en el Museo Cabañas, y El México de los mexicanos III, exhibida en el Ex Convento del Carmen.

Con esta muestra concluye una trilogía dedicada a difundir distintas expresiones del patrimonio cultural mexicano, culminando con una celebración del arte popular vivo y de la creatividad de las comunidades artesanales del país.

Exposición Copa de Arte Popular Banamex

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