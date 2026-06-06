Retiran vallas del FIFA Fan Festival en Plaza Tapatía tras revisión del Gobierno de Guadalajara

El montaje del FIFA Fan Festival en el Centro Histórico de Guadalajara fue ajustado luego de que la presidenta municipal, Verónica Delgadillo García, solicitara una revisión del cumplimiento de los planos aprobados para la instalación de este espacio, que formará parte de las actividades oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante un recorrido de supervisión realizado por autoridades municipales y organizadores del evento, se detectó la presencia de algunas estructuras que no estaban contempladas en el proyecto autorizado y que además obstaculizaban la visibilidad de varios establecimientos ubicados en los portales que conectan con Plaza Tapatía.

Tras el diálogo sostenido entre ambas partes, se acordó el retiro de dichas vallas y estructuras. Los trabajos comenzaron durante la madrugada de este jueves con el objetivo de restablecer las condiciones de acceso para comerciantes y visitantes de la zona.

Buscan que el Mundial beneficie también al Centro Histórico

El Gobierno de Guadalajara destacó la disposición de los organizadores para atender las observaciones planteadas y reiteró que uno de los principales objetivos de la estrategia rumbo al Mundial es que los beneficios económicos y turísticos alcancen a todos los sectores de la ciudad.

La administración municipal ha señalado que el FIFA Fan Festival será uno de los principales puntos de encuentro para aficionados locales y visitantes durante la justa mundialista. Guadalajara será una de las ciudades sede del torneo y albergará diversas actividades paralelas en espacios públicos del municipio.

Como parte de la estrategia para fortalecer la economía local, el Ayuntamiento delineó seis líneas de acción enfocadas en impulsar la participación de comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios durante el Mundial.

Estrategias para impulsar la economía local

Entre las medidas anunciadas se encuentra la posibilidad de ampliar horarios de operación para algunos establecimientos, apoyos para que negocios puedan transmitir los partidos, la instalación de pabellones gastronómicos y espacios para emprendedores locales.

Además, se contempla el desarrollo de actividades deportivas, culturales y turísticas en las once comunidades de Guadalajara, con la intención de distribuir la afluencia de visitantes y extender la derrama económica más allá de los espacios directamente vinculados con la Copa del Mundo.

Las autoridades municipales han insistido en que la organización del Mundial debe convertirse en una oportunidad para fortalecer el comercio local, revitalizar espacios públicos y proyectar a Guadalajara como uno de los principales destinos turísticos y culturales de México durante 2026.