“Hecho al Estilo Jalisco”, una convocatoria para fortalecer la artesanía de Colotlán y Zacoalco de Torres

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y el Servicio Nacional de Empleo Jalisco (SNEJ) presentaron la convocatoria “Hecho al Estilo Jalisco”, una iniciativa enfocada en fortalecer al sector artesanal de los municipios de Colotlán y Zacoalco de Torres mediante apoyos económicos destinados a mejorar sus procesos productivos.

La estrategia tiene como objetivo preservar las tradiciones que distinguen a ambas regiones, al tiempo que promueve el desarrollo económico local mediante el acceso a capital para la adquisición de herramientas, maquinaria ligera, mobiliario, materia prima e insumos.

Rodrigo Gabriel Arias Salles, Director General del SNEJ

Durante la presentación, Rodrigo Gabriel Arias Salles, director general del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, explicó que los apoyos serán entregados por única ocasión y oscilarán entre los 10 mil y los 25 mil pesos por beneficiario.

El funcionario detalló que se prevé beneficiar a entre 160 y 200 microempresarios de ambos municipios, con el propósito de fortalecer sus unidades económicas y mejorar la competitividad de sus talleres tradicionales.

La convocatoria está dirigida específicamente a personas dedicadas a actividades artesanales con una fuerte presencia en cada localidad. En Colotlán, el programa se enfoca en los talleres de piteado, talabartería y arte indígena, mientras que en Zacoalco de Torres busca respaldar a quienes se dedican a la elaboración de equipales.

De acuerdo con las autoridades estatales, la focalización de los apoyos responde a la relevancia económica y cultural que estas actividades tienen en ambas comunidades, donde representan una fuente de empleo y sustento para cientos de familias.

Asimismo, el Gobierno de Jalisco destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para preservar técnicas artesanales transmitidas de generación en generación, al mismo tiempo que se impulsa la modernización de los procesos productivos y la creación de condiciones para un trabajo más digno y rentable.

Convocatoria “Hecho al Estilo Jalisco"

Colotlán, tierra del piteado y la talabartería

Ubicado en la región Norte de Jalisco, Colotlán es reconocido como la capital mundial del piteado, una técnica artesanal que consiste en bordar fibras de pita sobre cuero para elaborar cinturones, monturas, botas y diversos artículos de talabartería.

Según el Diagnóstico Municipal 2024 del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), el municipio cuenta con 298 artesanos dedicados principalmente a la talabartería y al arte indígena. Esta actividad representa una de las industrias tradicionales más importantes de la región y ha permitido que los productos elaborados en la localidad alcancen mercados nacionales e internacionales.

Convocatoria “Hecho al Estilo Jalisco" (HECTOR HERNANDEZ)

Zacoalco de Torres, cuna de los equipales

Por su parte, Zacoalco de Torres destaca por la fabricación artesanal de equipales, muebles tradicionales de origen prehispánico elaborados con madera y piel curtida que se han convertido en un símbolo de la identidad jalisciense.

La producción de estos asientos y muebles artesanales constituye una de las principales actividades económicas del municipio, generando empleo para numerosas familias y posicionando a la localidad como uno de los referentes nacionales e internacionales en este sector. La tradición equipalera de Zacoalco ha trascendido generaciones y continúa siendo uno de los pilares económicos y culturales de la región.

Convocatoria “Hecho al Estilo Jalisco"

PARA SABER

Las y los interesados deberán presentar su documentación a la brevedad en las instalaciones centrales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicadas en Calzada de las Palmas #96, en Guadalajara, o bien acudir a las oficinas correspondientes en sus respectivos municipios.

La convocatoria se encuentra disponible en la página oficial y permanecerá abierta hasta agotar la suficiencia presupuestal designada, en el enlace:

https://stps.jalisco.gob.mx/pagina-auxiliar/convocatoria-hecho-al-estilo-jalisco