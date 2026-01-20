Jalisco se alista para el Mundial 2026 con partidos, turismo y eventos internacionales

“Jalisco, somos la sede más mexicana” Mundial Fútbol

Este martes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que el estado albergará cuatro partidos del Mundial 2026, lo que representa una importante derrama turística. De acuerdo con el mandatario, se espera la llegada de más de tres millones de visitantes durante el torneo.

Partidos confirmados en Guadalajara

Guadalajara será sede de varios encuentros de la fase de grupos, entre ellos los partidos de Corea del Sur frente al ganador del repechaje de la UEFA, México contra Corea del Sur, Colombia contra el ganador del repechaje FIFA 1, así como uno de los duelos más esperados: España contra Uruguay.

“El cuarto partido que acogeremos será sin duda el más esperado, dos campeones del mundo en un partido que puede ser definitorio”, afirmó Lemus durante un desayuno informativo celebrado en Madrid.

Jalisco, “la sede más mexicana”

El gobernador destacó la relevancia cultural del estado, al que calificó como “la sede más mexicana”, y recordó que Jalisco será sede mundialista por tercera ocasión, tras las ediciones de México 1970 y México 1986.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, subrayó que la ciudad contará con una de las mejores zonas para aficionados, el FIFA Fan Fest, el cual se ubicará en el centro histórico, a diferencia de otras sedes del torneo.

Eventos, conciertos y oferta cultural

Además de los encuentros mundialistas, se anunció un partido de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, así como conciertos de Maná, un homenaje a Carlos Santana y la participación del cantante tapatío Alejandro Fernández “El Potrillo”.

El gobernador afirmó que la oferta turística durante los 39 días del Mundial irá mucho más allá del futbol, con actividades culturales, artísticas y recreativas.

Acuerdo con el Real Madrid y formación deportiva

Por otro lado, Lemus informó que se firmó un acuerdo con la Fundación Real Madrid para establecer una escuela permanente de fútbol en Guadalajara por los próximos cinco años. Este proyecto, resultado de más de un año de negociaciones, iniciará con 250 alumnos de entre 11 y 15 años, con la meta de alcanzar hasta 750 niños, quienes recibirán formación deportiva y en valores. “Serán capacitados a través del deporte y con un enfoque integral para su desarrollo”, señaló el mandatario.

Finalmente, el gobernador destacó que el impacto del Mundial no se limitará al área metropolitana de Guadalajara, ya que también se busca impulsar el turismo en regiones como Costa Negra, ampliando los beneficios económicos del evento.