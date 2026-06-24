A quien corresponda: Mientras Agonizo

Juan Rulfo

“Mientras agonizo” es el título de una de las novelas más importantes del siglo XX. Su autor: William Faulkner, (1897-1962), obtuvo el Premio Nobel en 1949. Fue contemporáneo de Carson Mc Cullers y de Truman Capote, los tres sureños.

Tradicionalmente, los escritores del noreste de los Estados Unidos consideraban a los del sur inferiores a ellos, provincianos. La élite de la intelectualidad se encontraba en Boston, en Nueva York, hasta que surgieron estos grandes escritores que revolucionaron la literatura:

Carson Mc Cullers con sus novelas La balada del café triste y El corazón es un cazador solitario, se colocó entre los mejores escritores norteamericanos. Y Truman Capote otro tanto, especialmente con A sangre fría, con la que inaugura el llamado Non Ficction, por su parecido a un reportaje periodístico.

Ellos crean el movimiento que se llamó “Gótico Sureño”, cuyos temas eran principalmente el aislamiento, la decadencia social.

Faulkner fue prácticamente autodidacto, pero un gran lector.

Rulfo también fue autodidacto y contemporáneo de Faulkner. Se dice que tiene influencias de él.

En muchos aspectos coincidieron: Ambos construyen un pueblo hipotético donde se desarrollan las historias. Faulkner: Yaknapatawpha, y Rulfo: Comala. Los dos son pueblos rurales.

También coinciden en el tema: la muerte; y en la forma: utilizan estructuras no lineales.

En Mientras agonizo, los personajes: la familia Brunden, viajan de su pueblo a Jefferson, llevando consigo el cadáver de su madre para darle sepultura, según su última voluntad.

El viaje se convierte en un caos tragicómico. Es símbolo de la Odisea. Ambos, Rulfo y Faulkner, utilizan el tema de la muerte ,pero le quitan la fatalidad, los personajes conviven con ella de manera natural.

En Pedro Páramo, todos los personajes están muertos, pero actúan como si estuvieran vivos. Los de Faulkner llevan a la muerte consigo, aparentemente la trivializa pero, ¿si fuera lo contrario, que fuera la muerte la que los lleva con ella?

Tal vez lo que Rulfo quiso decir es que somos tan inconscientes, que estamos muertos en vida sin darnos cuenta.

Faulkner nos dice que llevamos la muerte a cuestas, es nuestra compañera de viaje.

A nosotros nos toca ir más allá de la anécdota y tomar conciencia.

En cuanto al título, el de Faulkner es más sugestivo, nos induce a pensar qué quiso decir. La palabra “Mientras”, puede interpretarse como “Estar a la espera inminente de la muerte”.

Pero también podría ser la conciencia de que toda la vida es una espera. Ese “Mientras “ pueden ser cincuenta, ochenta años, lo único cierto es que llegará.

Yo tomé prestado el título para un libro de memorias dedicado a mi papá. Pero lo cambié a segunda persona: Mientras agonizas. Ahí si tenía sentido porque mi papá ya iba a cumplir cien años, estaba al borde de la muerte. Mientras ésta llegaba, hablé con él de tú a tú. Cosas que no le había dicho y quería decírselas antes de que ya no pudiera escucharme.

Martha Cerda