Inicia Tlajo obras hidráulicas y construcción de cancha de pádel en Campo Sur

El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha dos obras en el fraccionamiento Campo Sur: la construcción de un cruce pluvial sobre Camino a La Providencia y una cancha de pádel con áreas complementarias. La inversión conjunta asciende a 4 millones de pesos.

La obra hidráulica busca atender un punto identificado por autoridades municipales como susceptible a inundaciones durante la temporada de lluvias. Los trabajos contemplan la sustitución de infraestructura existente para incrementar la capacidad de conducción del canal que atraviesa la zona.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que la intervención pretende reducir los desbordamientos que se registran en este punto del fraccionamiento.

“Vamos a hacer una obra importante de equipamiento hidráulico en el canal donde se nos desborda el agua. Tenemos una salida muy pequeña para todo lo que arrastra el canal durante esta temporada de lluvias, por lo que vamos a ampliarla. También vamos a realizar distintas obras de mampostería que nos permitan evitar que el agua se desborde en esta zona del fraccionamiento.

En lo que nos comprometemos nosotros es en poder gestionar y vincular esfuerzos para que este espacio se convierta cada vez más en un complejo de construcción de comunidad, donde la gente pueda convivir y desarrollar distintas actividades, entre ellas el deporte, el esparcimiento y el contacto con la naturaleza”, señaló.

Por su parte, el director de Proyectos de Obras Públicas, Juan Antonio de Legazpi, detalló que se retirará un tubo de un metro de diámetro para instalar tres cajones de concreto armado, con lo que se incrementará la capacidad hidráulica del cruce.

“Tenemos identificada una situación en un canal que cruza por la calle Providencia, donde existe una reducción en la sección hidráulica. Ya lo tenemos detectado y vamos a modificar la sección del tubo actual, que es de un metro de diámetro. Vamos a retirar ese tubo y colocaremos tres cajones de concreto armado con una sección de un metro por dos metros, ampliando casi dos veces y media la capacidad actual. Actualmente cruzan alrededor de 3.5 metros cúbicos por segundo y vamos a lograr que crucen 7.5 metros cúbicos por segundo. Con esto evitaremos la acumulación de agua y, aunado a ello, colocaremos una boca de tormenta aproximadamente 80 metros antes del punto de conflicto, ya que también tenemos identificado un encharcamiento”, explicó.

Además de la obra pluvial, el municipio inició la construcción de una cancha de pádel que contará con plazoleta de acceso, banquetas y áreas verdes.