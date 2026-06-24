El PRI califica como un “retroceso” la eliminación de reglas de paridad en ocho municipios de Jalisco

La dirigencia del PRI estatal hizo el pronunciamiento en su sede partidista.

Para el PRI en Jalisco, la decisión que tomó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de anular las reglas de paridad para postular únicamente a mujeres en ocho alcaldías, “es frustrante y doloroso”, expresó Verónica Flores, presidenta del PRI Guadalajara.

A su vez, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, responsabilizó a Morena de ese fallo que significa un “retroceso” para las mujeres en la política, ya que ahora en esos municipios, entre ellos Zapopan y Tonalá, cada partido definirá si registra candidatos varones o mujeres a esas alcaldías.

Laura Haro dijo que, para ser congruentes entre el decir y el hacer, el tricolor presentará a mujeres como candidatas en más de la mitad de los 125 ayuntamientos de Jalisco.

“El PRI va a postular en más de 50% de las candidaturas a presidentas municipales y serán mujeres y serán las mejores y serán las mas competitivas. Hay municipios de estos ocho, donde ya hay proyectos muy avanzados, por supuesto, estaremos vigilantes. Más de 50% y poner especial énfasis en los 49 municipios que nunca han sido gobernados por mujeres”, explicó.

Valeria Guzmán Vázquez, delegada en Jalisco del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), señaló que el fallo del TEPJF es un revés para las mujeres y dijo que se trataba de una acción afirmativa para postular a mujeres en ocho municipios para las votaciones de 2027. Es necesario que se hagan esas acciones para obligar a postular mujeres, ya que en la política predomina el machismo.

“Nosotros tenemos detectado algunos municipios donde aproximadamente 20% de la sociedad, sin importar absolutamente nada, no estaría a favor de votar por una persona, por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo se traduce esto?, a mi no me importa si el candidato es corrupto, si no mantiene a sus hijos o si es borracho, incluso si no tiene credenciales para representarnos, frente a una mujer que presenta todas las credenciales para serlo, pero esto no nos va a detener, dijo.

La presidenta del PRI le dijo a mujeres de otros partidos que si en sus institutos políticos les cierran los espacios, pueden buscar apoyo en las filas del tricolor para las votaciones de 2027.