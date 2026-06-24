Mantiene Tlaquepaque campaña de matrimonios igualitarios gratuitos hasta el 30 de junio

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque mantiene vigente hasta el próximo 30 de junio la campaña de Matrimonios Igualitarios Gratuitos, mediante la cual las parejas del mismo sexo pueden formalizar legalmente su unión sin costo.

El director del Registro Civil municipal, Guillermo González Murguía, informó que durante este periodo se exentan los pagos correspondientes a los trámites necesarios para la celebración del matrimonio civil, además de que se entrega gratuitamente la primera copia certificada del acta.

“Invitamos a todas las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio, se acerquen a los registros civiles, para que aprovechen esta campaña que inició a principios de junio y que concluirá el próximo 30 de junio. Queremos que accedan a todos los derechos y beneficios legales que brinda el matrimonio”, señaló.

El funcionario explicó que el matrimonio civil otorga a las parejas acceso a derechos relacionados con seguridad social, patrimonio, sucesiones y representación legal, entre otros aspectos jurídicos.

“Lo más importante es que las parejas adquieren seguridad jurídica y el reconocimiento pleno de sus derechos, garantizando protección legal para ellas y sus familias”, agregó.

Las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de las 15 oficialías del Registro Civil del municipio para solicitar información sobre los requisitos y realizar el trámite antes de que concluya la campaña.

Por otra parte, González Murguía informó que en Tlaquepaque se han realizado 22 registros de nacimiento de hijas e hijos de parejas igualitarias. Señaló que estos trámites permiten garantizar el derecho a la identidad y facilitan el acceso a servicios y derechos fundamentales como salud, educación, seguridad social y protección legal.