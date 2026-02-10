Acuerdan ruta de mejora para los Centros LIBRE como estrategia de prevención de la violencia feminicida en el estado

El Gobierno de Jalisco sostuvo una reunión con la Secretaría de las Mujeres Federal, para fortalecer las estrategias de prevención de la violencia feminicida que consisten, entre otras acciones, en efinir una ruta de mejora en los Centros LIBRE, que operan en 23 municipios del estado.

Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, participó en el encuentro en representación del Estado, y Citlalli Hernández Mora, como titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

Por parte del estado se presentó un diagnóstico detallado que incluyó el estatus jurídico y las condiciones físicas de cada sede, por lo que además se inciará un acercamiento con los presidentes municipales para solicitar su colaboración técnica y presupuestal en los centros que requieren optimizar su infraestructura.

Lo anterior con la finalidad de que las mujeres que busquen apoyo en el estado encuentren espacios dignos adecuados y seguros.

En el encuentro también se realizó la revisión de las reglas de operación y el financiamiento de los programas federales en Jalisco para el ejercicio 2026, así como de los programas “Atención integral para el bienestar de las mujeres” y “Prevención y detección de las violencias feminicidas y la atención a las causas”, ambos pilares para la seguridad de las mujeres en el estado.

Fabiola Loya resaltó que para Jalisco es prioritario consolidar una red de cuidados y la autonomia económica de las mujeres pero sobre todo, garantizar su derecho a una vida libre de violencias, por lo que destacó la importancia de que los recursos lleguen de manera eficiente a los Municipios con declaratoria de alerta.

“Estas reuniones en la Ciudad de México nos permiten alinear la estrategia estatal con la nacional, asegurando que el estado cuente con las herramientas y el presupuesto necesario para seguir liderando en igualdad”, señaló la titular de la SISEMH.