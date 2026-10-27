Jalisco será sede del Foro Global Agroalimentario 2026 para impulsar productividad e innovación del campo

Jalisco reunirá a productores, empresarios, investigadores y representantes gubernamentales en el XXIII Foro Global Agroalimentario 2026, un encuentro que busca fortalecer la productividad y competitividad del campo frente a desafíos como el cambio climático, la disponibilidad de agua, la sanidad y la innovación tecnológica.

El foro se realizará el 26 y 27 de noviembre en el Auditorio Jalisco, bajo el lema “El agro ante el nuevo orden mundial”, con una asistencia prevista de más de 7 mil personas de manera presencial y más de 12 mil en modalidad virtual.

Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que el encuentro busca reunir conocimientos y experiencias para encontrar respuestas a los retos de la producción de alimentos, en un contexto marcado por la degradación de los suelos, la menor disponibilidad de agua y las nuevas condiciones geopolíticas y comerciales.

El programa contempla ocho sesiones, dos conferencias magistrales y siete paneles temáticos, con la participación de 38 representantes de siete países. También habrá una Expo Agroalimentaria, espacios de vinculación y encuentros de negocios entre empresas y productores.

La innovación y el intercambio de conocimientos serán parte central de la agenda, con el objetivo de acercar al sector agropecuario a nuevas tendencias tecnológicas, estrategias sanitarias y oportunidades comerciales que contribuyan a mejorar sus procesos productivos.

Becas para productores de los 125 municipios

Como parte de la organización, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), gestionó recursos para facilitar la participación de 3 mil productores agropecuarios de los 125 municipios del estado.

Eric Viramontes Serralde, director general de Desarrollo Económico de la SADER, informó que se cuenta con alrededor de 9 millones de pesos en becas, gestionados en coordinación con el Consejo Nacional Agropecuario. El apoyo cubrirá el costo de inscripción, cuyo valor es de 3 mil pesos por persona.

El funcionario explicó que los recursos serán administrados mediante los municipios y las asociaciones agropecuarias locales y regionales interesadas en inscribir a sus integrantes.

El registro deberá realizarse en la plataforma digital de la SADER, en https://ventanilladigital.jalisco.gob.mx/sader, con fecha límite del 24 de noviembre. Una vez autorizada la solicitud, cada beneficiario recibirá por correo electrónico un gafete virtual que deberá imprimir y presentar durante el evento. Las becas serán personales e intransferibles.

Por su parte, Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ), destacó que el foro permitirá reunir a especialistas nacionales e internacionales para compartir tendencias globales en tecnología y sanidad, además de generar oportunidades de negocio.

Jalisco, sede por tercera ocasión

La realización de esta edición representa la tercera ocasión en que Jalisco recibe el Foro Global Agroalimentario. La entidad fue sede de la XVII edición en 2015 y de la XX edición en 2023, esta última en Expo Guadalajara.

Con este encuentro, el estado busca fortalecer la vinculación entre los sectores productivo, empresarial, académico y gubernamental, así como acercar a los productores herramientas y conocimientos para responder a los desafíos del mercado internacional.

La apuesta es que la innovación, la capacitación y la generación de alianzas contribuyan a elevar la productividad agroalimentaria y a desarrollar un campo con mejores condiciones para competir, adaptarse al cambio climático y mantener el abasto de alimentos.

PARA SABER

En 2025, el Foro Global Agroalimentario contó con la representación de 13 países, más de 3 mil 900 asistentes de forma presencial, y más de 10 mil en modalidad virtual.

Los productores interesados en obtener una beca deberán registrarse antes del 24 de noviembre en la plataforma digital de la SADER, en:

https://ventanilladigital.jalisco.gob.mx/sader

Una vez autorizada la solicitud, cada beneficiario recibirá por correo electrónico su gafete virtual que deberá imprimir y presentar el día del evento. Las becas serán personales e intransferibles.

Para mayores detalles sobre el Foro Global Agroalimentario, pueden consultar el sitio web:

https://fga.org.mx/es/