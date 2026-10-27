Escuadrón Catrina vuelve a las calles de Guadalajara por el Día de Muertos

En el marco del Día de Muertos, el Escuadrón Catrina volvió a las calles de Guadalajara para acompañar a las familias tapatías en una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana, con actividades que combinan tradición, convivencia y seguridad ciudadana.

Escuadrón Catrina

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara puso en marcha el Operativo Catrinas 2026, en el que oficiales caracterizados con la imagen de la tradicional calavera recorrerán plazas, corredores y panteones para realizar labores de proximidad y prevención hasta el próximo 2 de noviembre.

Escuadrón Catrina

El arranque tuvo lugar en Plaza Guadalajara, en el Centro Histórico, donde las y los elementos cruzaron un portal simbólico al ritmo del Mariachi Olimpos para encontrarse con la ciudadanía y sumarse al ambiente festivo que acompaña estas fechas.

Escuadrón Catrina

Entre las actividades programadas:

•⁠ ⁠29 de octubre a las 19:00 horas: repartición de dulces en el Centro Histórico.

•⁠ ⁠30 de octubre a las 19:30 horas: homenaje a las y los policías caídos en cumplimento de su deber en Base Central de la Comisaría.

•⁠ ⁠31 de octubre a las 18:00 horas: participación en el Desfile del Día de Muertos.

•⁠ ⁠2 de noviembre a partir de las 9:00 horas: recorrido por los panteones de la ciudad.

Escuadrón Catrina

Además de acercar a los cuerpos de seguridad con la población en un ambiente distinto al habitual, la iniciativa busca mantener vivas las tradiciones y rendir homenaje a las y los policías que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, cuyo recuerdo forma parte de la memoria de la corporación y de Guadalajara.