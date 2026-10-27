Proponen que la Comisión de Búsqueda pueda ingresar a casas abandonadas para localizar a desaparecidos

. Padres y madres de personas desaparecidas asistieron al Congreso a la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de Personas Desaparecidas.

Para quitar obstáculos legales y burocráticos que retrasan la localización de personas, la diputada Mariana Casillas y el legislador Leonardo Almaguer, presentaron una iniciativa para dar certeza legal a las búsquedas extra judiciales en predios y viviendas deshabitadas o abandonadas que se presuman de libre acceso.

Jalisco es el estado número 1 en el país con el mayor número de fosas clandestinas de inhumación, con 260, de 2018 a la fecha. Sin embargo, para obtener una orden de cateo para realizar una búsqueda de restos humanos, las autoridades tardan hasta un año o más en dar esas autorizaciones, explicó la legisladora Mariana Casillas, quien dijo que se pretende dar atribuciones legales a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para realizar esas tareas.

Actualmente, personas de esa área no ingresa a las búsquedas en sitios abandonados, por un tema legal.

“Cada vacío legal que retrasa una búsqueda puede tener consecuencias que son irreversibles para cualquiera de los casos. En ese sentido, esta propuesta busca establecer reglas claras, definir que entendemos por predios edificados y no edificados, así como el tema de la vivienda deshabitada, vivienda habitada y vivienda abandonada. También tendrá facultades la Comisión para realizar búsquedas en los espacios previstos por la ley y establecer garantías para proteger los derechos de las personas”, precisó la diputada de Futuro.

Esta iniciativa fue propuesta a los legisladores por el colectivo Luz de Esperanza, quienes observan que el burocratismo impide realizar búsquedas de personas desaparecidas en esos espacios deshabitados, dijo el cofundador del colectivo, Héctor Flores.

“Por ejemplo, encontramos en otro lugar nueve costales en una prospección con aproximadamente tres cuerpos en cada costal y no se ha podido continuar la búsqueda por el tema del cateo, aunque es un lugar abierto en pleno llano, en el monte. Son barreras jurídicas que entorpecen las labores de búsqueda y no solo las labores de búsqueda, sino la identificación de restos humanos”, dijo el activista.

De las 260 fosas clandestinas de inhumación localizadas en Jalisco en los seis años recientes, 100 de ellas se ubican tan solo en el municipio de Tlajomulco, indicó el periodista Lauro Rodríguez, lo que pone en evidencia el tamaño del problema que existe en la entidad.

Familiares de personas desaparecidas aplaudieron la iniciativa y les pidieron a los diputados que no se tarden tanto tiempo en resolverla.