Y la masa siguió bailando

El domingo habló la gente. El lunes la cultura siguió adelante. Del otro lado quedó algo difícil de disimular: un hueco incómodo, un silencio denso, una ausencia que pesa más que cualquier tuit apresurado o descalificación fuera de tiempo. Porque nunca se trató del espectáculo. El verdadero problema fue la reacción. O, más bien, la incapacidad de tener una.

Salvador Cosío Gaona

Durante años alcanzó con fruncir el ceño, con el desdén, con la amenaza apenas sugerida, con el grito. Bastó desacreditar, burlarse, señalar con el dedo. Esta vez no funcionó. Esta vez el grito se estrelló contra una pared de música, de baile, de emoción compartida. No hubo eco.

Lo del Super Bowl no fue una provocación. Fue algo mucho más inquietante para quienes viven del conflicto: fue una afirmación. No se trató de desafiar a nadie, sino de existir plenamente. De ocupar el espacio sin pedir permiso. De hablar —y cantar— desde la propia voz. Eso es lo que desarma. Eso es lo que deja sin guion.

Por eso, después del baile, la discusión ya no giró en torno a si “era apropiado” o no. La pregunta fue otra: ¿por qué conectó tanto? ¿Por qué millones se sintieron dentro? ¿En qué momento el idioma dejó de ser frontera? ¿Cómo fue que la emoción atravesó a todos?

Ahí ocurrió el verdadero desplazamiento. La conversación cambió de eje. Y cuando eso pasa, el poder simbólico cambia de manos.

La cultura no se quedó esperando reacciones. Siguió su camino. Fluyó. Se multiplicó en playlists, en videos, en charlas, en recuerdos. El Super Bowl se volvió referencia, no polémica. Punto de partida, no excepción. Y eso es devastador para cualquier proyecto que necesita del escándalo para seguir respirando.

Porque el desprecio solo funciona mientras intimida. Cuando deja de hacerlo, se vuelve caricatura.

El silencio que vino después no fue elegancia. Fue orfandad narrativa. No aparecieron artistas que equilibraran la balanza. No surgieron símbolos alternativos capaces de encender algo parecido. No hubo un momento que compitiera de verdad. Solo intentos sueltos, tardíos, desconectados del pulso social. Nada que pudiera llamarse respuesta.

Mientras tanto, la masa —esa entidad tantas veces subestimada— hizo lo que siempre hace cuando se reconoce: siguió avanzando. No regresó a su lugar. No bajó la cabeza. No pidió disculpas por haber bailado. Siguió hablando en su idioma, en todos los sentidos.

Eso es lo que queda después del baile: una certeza.

Que la cultura ya no espera validación.

Que la identidad ya no se justifica.

Que la música ya no pide traducción.

Que el poder que no entiende esto siempre llega tarde.

No hubo cierre porque no hacía falta. El momento no se clausuró con un comunicado ni con una consigna. Se cerró solo, como se cierran las cosas que ya dijeron lo que tenían que decir: dejando una sensación nítida, difícil de revertir.

La masa no volvió al silencio.

El silencio volvió al poder.

Y en ese silencio hay una confesión involuntaria: el baile no fue un episodio.

Fue un umbral.

Después de cruzarlo, el ruido ya no alcanza.

Hace falta cultura.

Y esa, esta vez, ya no estaba del otro lado.