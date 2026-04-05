Reciben condena dos empleados de centro de rehabilitación por la muerte de un interno

Edificio de la Fiscalía de Jalisco en la Zona Industrial de Guadalajara. FOTO: Google Maps

Por ser encontrados culpables de la muerte de un joven quien había sido internado en un “anexo” de la colonia San Pedrito, municipio de San Pedro Tlaquepaque, dos hombres identificados como Miguel Ángel “N” y Juan Pablo “N”, recibieron penas de 12 y 8 años de prisión, respectivamente, además de que deberán pagar de manera mancomunada, la cantidad de 864 mil pesos como concepto de reparación del daño.

La Fiscalía del Estado dio a conocer la sentencia y señaló que el 24 de octubre de 2022, alrededor de las 7:30 horas, la víctima ingresó al centro de rehabilitación localizado en la calle Mirador, en la colonia señalada, y “tras su ingreso, fue llevado al área de enfermería, donde se le asignó una cama”.

Aproximadamente a las 2:00 horas del día siguiente “Juan Pablo “N” colocó esposas en las manos del joven y comenzó a golpearlo con puños y pies dentro del área de enfermería. Un testigo que pasó por el sitio se percató de la agresión y cuestionó al sentenciado, quien justificó el ataque diciendo que la víctima ‘había intentado escapar’. El testigo intentó calmar al joven, quien se encontraba alterado, y se retiró del lugar".

Poco después Miguel Ángel “N” también ingresó a la misma área, en donde junto con Juan Pablo “N”, continuó golpeando al interno mientras permanecía esposado e incluso lo arrojaron al piso.

“Durante la madrugada, distintos testigos observaron que el joven se encontraba lesionado, maniatado y con visibles golpes en diversas partes del cuerpo”, enfatizó la Fiscalía.

Alrededor de las 23:00 horas del 25 de octubre, personal del anexo decidió trasladarlo a una Cruz Verde debido al grave estado de salud, pero la víctima falleció por múltiples contusiones en cráneo y abdomen provocadas por las agresiones de los empleados ya señalados.

Una vez que capturó a los dos señalados, se concluyó el juicio oral, las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron consideradas suficientes para declarar culpables de homicidio intencional a ambos detenidos.