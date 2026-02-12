Guadalajara y el running como parte de su bienestar

Guadalajara ha fortalecido su relación con el deporte al aire libre, particularmente con el running, parques, avenidas y espacios públicos se han convertido en puntos de encuentro para personas que encuentran en la actividad física una herramienta accesible para mejorar su salud y calidad de vida.

Esta disciplina se ha integrado de manera natural a la vida cotidiana de miles de ciudadanos, se ha consolidado como una práctica asociada a la constancia, la disciplina personal y el cuidado físico y mental.

Esto genera de manera colectiva una mayor conciencia sobre el bienestar integral y la importancia de adoptar hábitos sostenibles a largo plazo.

El aumento en la práctica del running, ha reforzado el interés por la nutrición como un componente esencial del rendimiento y la recuperación. Especialistas en salud coinciden en que una alimentación equilibrada permite sostener el esfuerzo físico cotidiano, reducir el riesgo de fatiga y favorecer procesos de recuperación más eficientes, especialmente en actividades de resistencia.

La avena como parte de la alimentación cotidiana

La nutrióloga Bianca Azucena Becerra, egresada de la Universidad de Guadalajara, señala que los corredores, tanto recreativos como constantes, requieren fuentes de energía que se liberen de manera gradual y que acompañen el gasto energético diario.

“Los carbohidratos complejos juegan un papel clave en el rendimiento físico, ya que permiten mantener niveles estables de energía. La avena es un alimento que se integra fácilmente a la dieta diaria y aporta fibra, micronutrientes y energía sostenida”, explica.

Además de su aporte energético, la avena contiene minerales como magnesio, hierro y zinc, relacionados con funciones esenciales como la contracción muscular, el transporte de oxígeno y los procesos de recuperación.

En este contexto, Granvita forma parte de la alimentación diaria de muchas personas que practican running en Guadalajara, integrándose de manera natural a desayunos y comidas previas o posteriores a la actividad física, como parte de una nutrición consciente y sostenida en el tiempo.

Avena proteica para desayuno

La nutrióloga Bianca Azucena Becerra comparte una receta sencilla ideal para consumir antes de entrenar o para comenzar el día, ya que puede incorporarse a la alimentación diaria, independientemente de si se está entrenando para una carrera, ya que aporta energía suficiente para la rutina habitual.

Ingredientes:

½ taza de avena

1 taza de leche de almendra o agua

1 cucharada de crema de cacahuate

1 plátano

1 cucharada de semillas de chía

Canela al gusto

El deporte como expresión urbana

En Guadalajara grupos de entrenamiento, comunidades de corredores y eventos de ruta han contribuido a fortalecer una cultura que entiende al deporte como un eje de bienestar y convivencia social.

En este entorno, el Medio Maratón Internacional Guadalajara Electrolit® 2026 Nutrido por Granvita se mantiene como un referente dentro del calendario deportivo local, reflejo de una comunidad activa que ha incorporado el movimiento físico como parte de su estilo de vida.

Granvita y la energía que acompaña el movimiento

Desde hace años, Granvita ha apostado por impulsar una alimentación accesible y balanceada, basada en ingredientes como la avena, que forman parte de la rutina diaria de quienes buscan mantenerse activos. Su presencia en eventos deportivos de alto nivel responde a una visión que vincula la nutrición con el bienestar cotidiano, más allá de la competencia.

El Medio Maratón Internacional Guadalajara Electrolit, Nutrido por Granvita 2026 es, además, una de las pocas competencias en el mundo que cuenta con la Etiqueta Platino de World Athletics, reconocimiento que avala su nivel organizativo, la seguridad en la ruta y la calidad de la experiencia para los atletas.

Al nutrir una de las carreras más importantes del país, Granvita refuerza su compromiso con el deporte, la constancia y los hábitos saludables que acompañan a miles de personas en su día a día.