Mi Amigo Invencible: canciones, cine y corazón de oro

Argentina sigue siendo una usina inagotable para el rock en español. Su conexión con México no solo permanece viva, sino que se transforma con nuevas generaciones de bandas que expanden el sonido rioplatense hacia terrenos más experimentales, sensibles y cinematográficos.

En esa avanzada destaca Mi Amigo Invencible, agrupación mendocina que, lejos de etiquetas, ha construido una trayectoria sólida basada en la evolución constante.

Previo a su visita a Guadalajara, Mariano Di Césare, voz y guitarra del grupo, conversó con La Crónica Jalisco sobre los orígenes de la banda, la escena mendocina, sus influencias musicales y cinematográficas, así como el presente de una agrupación que está por grabar su décimo álbum.

Mariano Di Césare, de Mi Amigo Invencible

— ¿Cómo nace Mi Amigo Invencible?

— Surgió en 2007, después de tocar punk, hardcore y metal con varios de los integrantes. Sentíamos la necesidad de hacer algo distinto, más experimental. Grabé muchas canciones que no encajaban en esos géneros antes de mudarme a Buenos Aires para estudiar cine, y ese primer disco terminó convirtiéndose en el origen de la banda. Lo que empezó como un proyecto personal creció hasta convertirse en algo imposible de detener. Hoy, casi veinte años después, estamos por grabar nuestro décimo disco y comenzar nuestra cuarta gira por México.

Mi Amigo Invencible

— Se les considera parte del llamado movimiento mendocino. ¿Cómo reciben esa etiqueta?

— Siempre intentamos alejarnos de las etiquetas, pero en este caso ayudó mucho a visibilizar lo que ocurría en Mendoza. Argentina suele concentrar todo en Buenos Aires, así que fue importante que se volteara a ver a las bandas del interior. Aunque hemos hecho nuestro propio camino, agradecemos que esa escena ayudara a abrir puertas.

— Cuando se habla de influencias argentinas, aparece inevitablemente la comparación entre Luis Alberto Spinetta y Charly García. ¿Con cuál te identificas más?

— El corazón de oro es de Spinetta y la mente brillante es de Charly García. De esa mezcla nace una cultura inmensa. No me gusta compararlos porque son complementarios.

— ¿Qué opinas sobre el uso de hologramas como el reciente espectáculo de Soda Stereo y Gustavo Cerati?

— No se puede ir contra la tecnología. Tal vez haya una parte comercial, pero también existe la intención de mantener viva una obra artística. Si alguien ama esa música, seguramente lo disfrutará. Yo estoy demasiado ocupado en mis propias búsquedas como para oponerme a algo así.

Mi Amigo Invencible

— Las recientes colaboraciones con Bandalos Chinos y Dromedarios Mágicos reversionan parte importante de su historia. ¿Qué significan para ustedes?

— Son parte de una celebración por los diez años de La Danza de los Principiantes. Queríamos cerrar ese ciclo con artistas cercanos a nuestro camino, tanto en lo musical como en lo afectivo. Son colaboraciones muy naturales.

Mi Amigo Invencible

— Si existiera una máquina del tiempo, ¿cambiarías errores del pasado?

— No cambiaría errores, pero sí me diría que tenga más confianza. Perdí mucho tiempo preocupándome demasiado y disfrutando poco. Hoy entiendo que disfrutar es fundamental.

— Tu formación en cine también atraviesa la propuesta de la banda. ¿Cómo influye en tus canciones?

— Muchísimo. El cine me inspira más para escribir canciones que para dirigir. Me interesa construir escenas, imágenes, situaciones. Me gusta que una canción cuente algo visual más que puramente sentimental.

Mi Amigo Invencible

— ¿Qué directores o películas han dejado huella en tu obra?

— Stanley Kubrick, David Lynch, Cronenberg, Tarkovski, Buñuel, Rossellini. También películas como Blade Runner o Ghost Story han influido directamente en canciones específicas. El cine siempre está presente.

— ¿Qué podrá esperar Guadalajara de este nuevo concierto?

— Será una celebración importante de La Danza de los Principiantes, pero también un recorrido por distintas etapas de la banda. Queremos ofrecer entre 70 y 80 minutos de transformación, energía y conexión.

Mi Amigo Invencible

Con una propuesta que fusiona indie rock, sensibilidad poética y narrativa cinematográfica, Mi Amigo Invencible confirma que la nueva ola argentina mantiene intacta esa relación entrañable con México. Más que nostalgia, su música representa movimiento, búsqueda y evolución: una revolución constante impulsada por canciones con corazón de oro.

DATO

Mi Amigo Invencible

Fecha: 30 de abril de 2026

30 de abril de 2026 Lugar: C3 Rooftop

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