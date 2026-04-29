Reto Kids Jalisco impulsa a nuevas generaciones de innovadores con participación de más de 2 mil 500 estudiantes

Con la participación de más de 2 mil 500 niñas y niños de 77 municipios, Jalisco celebró la gran final de Reto Kids, un programa estatal que apuesta por el desarrollo del talento infantil como motor estratégico para el futuro económico, tecnológico y social de la entidad.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus encabeza Feria Estatal de Premiación Reto Kids Jalisco 2026 (ALICIA REYES )

Durante la premiación realizada en el marco de la Gran Feria Estatal por el Día de la Niña y del Niño, en el Tecnológico Superior de Jalisco, en Zapopan, el Gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que esta iniciativa busca sembrar desde edades tempranas el espíritu emprendedor con sentido social.

“Tenemos este programa Reto Kids, ¿de qué se trata?, que desde muy chiquitos, de niñas y niños puedan empezar a soñar en qué van a tener sus empresas, capacitarles y darles los instrumentos para que se desarrollen”, afirmó Lemus, al señalar que este modelo nació en Zapopan y hoy ya tiene presencia en 77 municipios, con la meta de alcanzar la cobertura total en las 125 demarcaciones del estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus encabeza Feria Estatal de Premiación Reto Kids Jalisco 2026 (ALICIA REYES )

El mandatario subrayó que uno de los pilares centrales del proyecto es la responsabilidad social empresarial, al motivar a las y los participantes a que sus futuras iniciativas no solo generen desarrollo económico, sino también beneficios directos para sus comunidades. “Tiene un componente especial muy bonito, se llama responsabilidad social empresarial”, puntualizó.

La convocatoria reunió a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria de escuelas públicas y privadas. De ellos, mil fueron seleccionados para recibir formación en innovación, liderazgo y emprendimiento, y posteriormente 24 finalistas presentaron sus propuestas ante un jurado especializado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus encabeza Feria Estatal de Premiación Reto Kids Jalisco 2026 (ALICIA REYES )

El Secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, resaltó que esta estrategia coloca a Jalisco como referente nacional en formación temprana de talento. “En Jalisco suceden cosas que no están sucediendo en otras partes de México”, aseguró, destacando la vinculación del programa con sectores empresariales, científicos y tecnológicos.

Por su parte, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, afirmó que Reto Kids busca consolidar una cultura de innovación desde las primeras infancias, fortaleciendo el ecosistema estatal de emprendimiento con visión de largo plazo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus encabeza Feria Estatal de Premiación Reto Kids Jalisco 2026 (ALICIA REYES )

El primer lugar fue para Valeria Marey Gómez Soto, de Tepatitlán de Morelos, con el proyecto Biovástago Protec, enfocado en composta con materiales naturales y reciclables, quien recibió 100 mil pesos y una impresora 3D. “Aprendí de Reto Kids que pude imaginar y crear e innovar cosas nuevas”, expresó la ganadora.

Con esta primera edición estatal, Reto Kids Jalisco se posiciona como una política pública innovadora que fomenta pensamiento crítico, creatividad, liderazgo y resolución de problemas, consolidando la apuesta del Gobierno de Jalisco por invertir en la niñez como una estrategia integral para construir un estado más competitivo e incluyente.

PARA SABER

Perfil de participación

Género

51 por ciento fueron niñas (mil 277 participantes)

49 por ciento fueron niños (mil 226 participantes)

Tipo de escuela

56 por ciento escuelas privadas (mil 402 registros)

44 por ciento escuelas públicas (mil 101 registros)

Distribución por grado escolar