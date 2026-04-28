Avalan diputados que SIAPA otorgue descuentos de 70% a quien reciba agua turbia en sus hogares

Vista aérea de la Planta Potabilizadora numero 1 de Miravalle, al sur de la ciudad.

En forma unánime, con 32 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó en sesión del pleno que la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) determine cuáles son las colonias afectadas por el mal olor en el agua potable dentro del área de cobertura de la Planta Potabilizadora de Miravalle y que se les aplique un descuento.

La diputada del PAN, Claudia Murguía Torres, explicó que la iniciativa de acuerdo legislativo fue presentada por la bancada blanquiazul y da vigencia a los descuentos que se aplicaron desde 2023, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió quejas de ciudadanos a quienes el agua les llegaba turbia.

“En este nuevo acuerdo estamos abogando porque sea la totalidad de las colonias o de las tomas de agua donde el agua no se vierta en las condiciones óptimas y potables y donde haya escasez. Hay acuerdo de todos los grupos parlamentarios -hoy- para que pueda votarse a favor y en eso hemos estado trabajando”, precisó.

Claudia Murguía dijo que el descuento a los adeudos o pagos por el servicio de agua al SIAPA, tienen que solicitarse por las personas afectadas en el polígono de colonias que reciben agua de la Planta Potabilizadora de Miravalle.

“Hay un espectro de colonias que el mismo SIAPA reconoció que el servicio es deficiente, pero cada ciudadano tendrá que ir a solicitud de parte, ya sea que tengan adeudos, o si ya pagaron, porque hay quien paga en forma anual, tendrían un descuento proporcional en la próxima anualidad. Pero sí es a petición de parte, tiene que ser así”, subrayó.

El descuento que aplicará el SIAPA a los usuarios de las colonias vinculadas a la Planta Potabilizadora de Miravalle será de 70% y el beneficio tendrá que pedirse en las oficinas del organismo operador del agua.