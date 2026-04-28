Últimos días para obtener 5% de descuento en predial en Tlaquepaque

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque informó que está por concluir el periodo para aprovechar el descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial, vigente hasta el 30 de abril.

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Alberto Méndez Salcedo, hizo un llamado a la población para realizar su contribución dentro del plazo establecido. Señaló que el pago oportuno permite sostener servicios y acciones en el municipio.

De acuerdo con el funcionario, la recaudación ha superado los 369 millones de pesos, lo que representa un incremento del 32 por ciento en comparación con el año anterior.

Las autoridades indicaron que el pago puede realizarse en la cabecera municipal, delegaciones y agencias, así como en instituciones bancarias o a través del portal oficial del ayuntamiento.

También se invitó a las y los contribuyentes a aprovechar el descuento vigente o a regularizar adeudos mediante convenios disponibles.