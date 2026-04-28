“Jalisco no es Venezuela”, advierte Monraz, ante idea de “estatizar” el transporte

Diego Monraz, secretario de Transporte, aparece junto al gobernador Pablo Lemus.

Es inviable que el gobierno de Jalisco “estatice” el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara, ya que las empresas paraestatales que ahora pretenden “rescatar” algunos diputados de Morena, Futuro y el PT, se fueron a la quiebra y generaron pérdidas económicas al erario estatal, por más de 2 mil millones de pesos, advirtió el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor.

El funcionario estatal respondió así a la propuesta presentada por las diputadas Tonantzin Cárdenas, de Futuro, Itzul Barrera, de Morena y Leonardo Almaguer, del PT, quienes proponen que el gobierno de Jalisco opere las 233 rutas que hoy dan servicio en la ciudad, operadas por empresas particulares.

“Parecería que se desconoce esta historia en Jalisco, donde Sistecozome y Servicios y Transportes -en la pasada década- no solo quebraron y fracasaron con pérdidas de más de 2 mil millones de pesos, de recursos públicos del estado, sino que también prestaban el peor servicio en calidad para los usuarios. Estas empresas estatales que se pretenden ahora revivir causaron un daño grave al erario público, pero también prestaron servicios pésimos que se han tenido que estar todavía corrigiendo en los últimos años”, dijo el funcionario estatal.

El titular de la Secretaría de Transporte (Setran) advirtió que “Jalisco no es Venezuela”, esto en alusión a que tampoco es viable la idea de “expropiar” las rutas de transporte que hoy están en manos de empresarios para pasarlas al gobierno de Jalisco.

“Es preocupante que modelos de expropiación causen preocupación en la iniciativa privada, en las inversiones del estado, puesto que, de entrada, Jalisco no es Venezuela, para estar incursionando en modelos de expropiación de empresarios que invierten de manera legítima y legal, en diversas actividades del estado. Sería muy grave que las empresas transportistas y sus familias se enteraran que la iniciativa de Morena va en contra de sus inversiones que, de manera legítima han hecho durante décadas o generaciones”, enfatizó.

Monraz Villaseñor les propuso a los diputados de Morena, Futuro y el PT que apliquen la estatización del transporte que ahora plantean para Jalisco, que lo hagan primero en el estado de México y en la capital del país, donde son gobierno y donde el transporte particular alcanza 90% y 70% -respectivamente- del total de usuarios de la red de transporte.

“Es de llamar la atención que la iniciativa de Morena pretende hacer algo en Jalisco que en los estados donde gobierna no lo hace. Te doy dos datos muy precisos. En el estado de México mas de 90% de las diferentes modalidades de transporte lo prestan privados -con concesiones- y en la ciudad de México, mas de 80%. Es extraño que quisieran que de la noche a la mañana se estatizara el servicio de transporte en Jalisco cuando en donde gobiernan no lo hacen y lo hacen de manera más cara que en Jalisco”, manifestó.